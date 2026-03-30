睡前喝奶長不高？ 醫：糖才是隱形殺手 調味乳讓生長激素「停工」

睡前喝奶會讓孩子長不高？近來社群平台流傳不少短影音，讓家長相當困惑。兒童內分泌暨減重專科醫師王律婷表示，睡前喝牛奶可幫助放鬆、補充營養和鈣質，提升睡眠品質促進生長激素。但睡前飲用調味乳或含糖蛋白飲、奶粉，血糖快速上升，導致入睡困難、夜間易醒，且過多糖分讓血糖急升急降，確實可能干擾夜間生長激素分泌。

王律婷指出，高糖飲食才是兒童成長的「隱形殺手」，過多精緻糖會導致胰島素上升，抑制生長激素分泌，發育「停工」2至3小時。

科學期刊「Cells」一項研究顯示，約70%的生長激素會在夜間分泌，意即長高有很大一部分其實是在睡眠中完成。不過生長激素並不是持續穩定分泌，而是以「脈衝式」方式釋放，有時在血液中的濃度甚至低到測不到，但在特定時間會出現高峰，又以第一段深層睡眠最為集中，通常發生在入睡後約30到90分鐘。

王律婷說，孩子在睡前能維持放鬆狀態並順利進入深層睡眠，是把握長高黃金時段的重要條件。所以重點並不在於是否喝牛奶，而是避免攝取過多精製糖分。

砂糖、果糖等精製糖吸收快速，會導致血糖快速飆升，若攝取過多的調味乳、含糖飲料或甜點、精緻碳水零食等，可能抑制生長激素分泌長達2至3小時。

相較之下，牛奶中的天然乳糖屬於「非游離糖」，包含多種生物活性營養素，適量攝取可以促進長高的關鍵荷爾蒙「類胰島素生長因子－1（IGF-1）」濃度，這樣的營養組合能讓身體在穩定狀態下運作生長機制。

王律婷建議，家長應選擇純牛奶，若孩子無法戒除消夜習慣，純牛奶是相對好的選擇。避免以調味乳或含糖乳製品取代牛奶，或是在睡前吃餅乾、甜點或高碳水零食，長期可能因熱量過剩影響身體代謝。飲用時間可逐步嘗試提早至睡前1至2小時，保留充足的消化間隔，有助於維持穩定的睡眠品質。

另外，1歲以上兒童每日攝取約250至500毫升牛奶，有助於生長與發育，但若攝取過量，可能影響其他必需營養素的攝取。特別是正在進行體重管理的孩子，更需留意整體熱量來源。建議可依孩子的營養狀況與體重目標，適度調整牛奶的攝取量與飲用時機。

王律婷強調，並非所有孩子都適合在睡前飲用牛奶，針對患有乳糖不耐症（飲用後易腹痛、腹瀉）或牛乳蛋白過敏的兒童與青少年，睡前飲用牛奶反而可能造成腸胃不適，進而影響深度睡眠，建議改以無糖豆漿或其他高鈣食物取代。

王律婷提醒，影響孩子身高發展的關鍵，其實是整體生活習慣，包括均衡飲食、規律作息、充足睡眠與適度運動，而不是單一食物或某個時間點的飲食行為。若發現孩子身高長期落在同齡孩子後段、每年長高幅度明顯變慢，或出現提早發育等情況，建議及早尋求兒童內分泌專科醫師評估。