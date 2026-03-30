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清明連假墾丁台灣祭將現人車潮 不想塞車看這裡

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
清明節連續假期將至，墾丁大灣遊憩區舉辦台灣祭音樂活動，恆春警分局交通管制措施出爐。圖／警方提供
清明節連續假期將至，墾丁大灣遊憩區舉辦台灣祭音樂活動，恆春警分局交通管制措施出爐。圖／警方提供

清明節連續假期將至，屏東縣政府將於4月3日至5日在墾丁大灣遊憩區舉辦台灣祭音樂活動，為了疏緩之車潮，恆春警分局交通管制措施出爐，將於各易壅塞路段及觀光景點規畫警力加強疏導。

車城地區替代道路，台26線壅塞時南下車輛自車城鄉海口長灘飯店路口右轉屏152線，接屏153線至南灣南光路口右轉南下；北上返程車輛自台26線南灣南光路口左轉接屏153線後，至屏152線車城鄉海口長灘飯店路口左轉台26線繼續北上。

墾丁大街4月3日至5日，每日下午4時至12時實施「人車分流管制」，台26線南下車輛於墾丁牌樓前右轉大灣路，至墾丁青年活動中心右轉接台26線；北上車輛由墾丁青年活動中心前路口左轉大灣路，至墾丁牌樓左轉接台26線。

墾丁大街南北兩端封閉為行人徒步區，禁止車輛進入墾丁大街，墾丁路文化巷、通海巷、佛光巷及和平巷亦禁止車輛通行；管制期間大灣路段兩側禁止停車，墾丁大街周邊道路停車場大型車輛34席、小型車輛674席，共計708席。

恆春警分局呼籲，民眾可隨時收聽警廣路況報導，以即時掌握交通狀況，避開壅塞路段及時段，並請民眾配合交通疏導管制措施，小心駕駛，警方會於重要路段及易肇事地點加強違規取締。

清明節連續假期將至，墾丁大灣遊憩區舉辦台灣祭音樂活動，恆春警分局交通管制措施出爐。圖／警方提供
清明節連續假期將至，墾丁大灣遊憩區舉辦台灣祭音樂活動，恆春警分局交通管制措施出爐。圖／警方提供

清明節連續假期將至，墾丁大灣遊憩區舉辦台灣祭音樂活動，恆春警分局交通管制措施出爐。圖／警方提供
清明節連續假期將至，墾丁大灣遊憩區舉辦台灣祭音樂活動，恆春警分局交通管制措施出爐。圖／警方提供

清明節連續假期將至，墾丁大灣遊憩區舉辦台灣祭音樂活動，恆春警分局交通管制措施出爐。圖／警方提供
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交通管制 觀光景點 連續假期

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