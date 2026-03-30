兒童節前夕雲林縣府送大禮 斗六最大戲水樂園啟用封街歡慶

雲林縣府趕在兒童節前夕送給小朋友一份大禮。位於斗六市中心最大區段徵收的人文親水公園完成第一座大型的親水遊戲樂園，區內有多種戲水設施，並連結膨鼠公園的「雲林童樂會」，兩座公園道路進行封街，打造水陸兩棲樂園，是清明和兒童節連假最佳去處，雲林縣長張麗善歡迎民眾來雲林同樂。

張麗善指出，目前仍在施工中的斗六人文公園，位在斗六市中心地段，整個區段徵收占地達17.88公頃，將完成住宅區、商業區及社會住宅、宗教專用區共計10.5公頃，公園、綠地、停車場、滯洪池及道路等公共設施用地則占7.4公頃，整個公共設施工程預計今年10月完工，完成後將成為斗六市中心連結行政中心與大學的新興住商區。

新建的兒童戲水公園則位在原有的人文公園範圍內，斥資4000萬元，是區段徵收工程中完成的第一個大型公共場域，也是斗六首座兒童戲水的主題公園，區內設有大水桶、噴水槍等23組戲水設施，特趕在兒童節前完成啟用，是送給市民兒童最佳禮物。

縣府交通工務局長汪令堯表示，人文親水公園除設置安全且互動性的戲水設施，還有完善的休憩空間、景觀綠化及更衣室，結合鄰近的滯洪池，是一座兼具防汛功能性與美感的公共場域。

張麗善說，為給孩子難忘兒童節假期，今年「雲林童樂會」特從原本在虎尾農博公園，移師到斗六膨鼠森林公園舉行，與兒童戲水區僅一路之隔，即日起至4月5日兩公園封街，並進氣墊城堡、摩天輪、海盜船、小火車、旋轉木馬等大型遊具，同時也有攀樹、趣味競賽等體驗，親水公園也同步開放戲水，歡迎大家一起到雲林同樂，歡度兒童節。

雲林縣府在原有人文公園完成斗六首座兒童戲水主題公園，趕在兒童節前啟用，與相鄰的膨鼠公園連結，兩公園封街打造一座大型的水陸樂園。記者蔡維斌／攝影

雲林縣府在原有人文公園完成斗六首座兒童戲水主題公園，縣長張麗善和小朋友玩得不亦樂乎。記者蔡維斌／攝影

雲林縣府在原有人文公園完成斗六首座兒童戲水主題公園，區內設有大水桶等23組戲水設施，趕在兒童節前啟用，是送給市民兒童最佳禮物。記者蔡維斌／攝影

雲林縣府在原有人文公園完成斗六首座兒童戲水主題公園，縣長張麗善和小朋友玩得不亦樂乎。記者蔡維斌／攝影