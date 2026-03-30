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逾65歲平均缺牙13顆 牙醫師：假牙照護不足恐致「義齒性口炎」

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
台北市牙醫師公會蔡佩龍提醒，高風險缺牙族群若假牙配戴不穩或清潔未落實，可能進一步加劇咬合不均與牙周負擔，使牙齒流失風險持續累積，甚至形成難以逆轉的口腔健康惡性循環。示意圖。本報資料照片
台北市牙醫師公會蔡佩龍提醒，高風險缺牙族群若假牙配戴不穩或清潔未落實，可能進一步加劇咬合不均與牙周負擔，使牙齒流失風險持續累積，甚至形成難以逆轉的口腔健康惡性循環。示意圖。本報資料照片

台灣邁入超高齡社會，缺牙問題日益普遍。台北市牙醫師公會理事長蔡佩龍表示，依衛福部調查指出，65歲以上長者缺牙比例近9成，且平均缺牙數高達約13顆，多數需仰賴局部假牙維持基本咀嚼功能，但有8成長者對假牙保養的重要性認識不足。

近年政府攜手牙醫師公會全聯會，積極推動多項口腔健康政策，包括世界衛生組織（WHO）「8020計畫」，期望民眾在80歲仍保有20顆以上自然牙，這也是高齡者在健康餘命與生活尊嚴的關鍵指標。依衛福部統計，目前台灣僅約20%長者達標，顯示整體口腔健康仍有明顯進步空間。

蔡佩龍說，活動假牙在配戴後的日常照護經常遭到忽視，其中「食物卡塞」為臨床上最普遍的困擾之一。調查顯示，近9成配戴者曾遇到類似問題，另有約55%因假牙移位而產生不適感。他提醒，若長期忽略活動假牙的清潔與穩定度，不僅會影響進食與日常生活品質，也反映出多數民眾在假牙照護知識上仍存在明顯落差。

假牙若未落實每日清潔，容易在假牙與鄰近真牙的交界處堆積牙菌斑與細菌，成為口腔疾病的溫床。蔡佩龍說，資料顯示，高達88%假牙清潔程度不佳的配戴者患有義齒性口炎，顯示發炎與感染問題相當常見，且易反覆發生，進一步影響整體口腔環境的穩定性。

蔡佩龍指出，活動假牙若配戴不夠穩固，除影響進食舒適度並增加食物殘渣堆積外，也可能造成咬合力量分布不均，使鄰近真牙承受過度負擔，進而導致牙齒鬆動與牙周狀況惡化。同時，缺牙區域若長期缺乏正常咀嚼刺激，也可能加速齒槽骨吸收，削弱假牙與周邊牙齒的支撐結構。

蔡佩龍提醒，對於原本即屬高風險的缺牙族群而言，若假牙配戴不穩或清潔未落實，可能進一步加劇咬合不均與牙周負擔，使牙齒流失風險持續累積，甚至形成難以逆轉的口腔健康惡性循環。

WHO 超高齡社會 衛福部 假牙 牙周病

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