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清明祭祖林火高峰期 6縣市林火警告已達危險等級

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
森林火災地面搶救情形。圖／林業及自然保育署新竹分署提供
森林火災地面搶救情形。圖／林業及自然保育署新竹分署提供

農業部林業及自然保育署2023年設置「林火風險評估系統」，結合中央氣象署氣象資料及地理資訊地理圖資計算林火天氣指數，即時可得知台灣林地係屬林火風險的等級程度。依「林火風險評估系統」最新資料統計，目前全台多處林區已達警告至危險等級，包含彰化縣、南投縣、嘉義縣、台南市、高雄市及屏東縣等淺山地區林火風險明顯上升，部分區域推估資料已呈現警告等級至危險等級。

林業及自然保育署新竹分署指出，根據中央氣象署資料，今年春季降雨偏少，中南部及桃竹苗淺山地區未有顯著降雨，林間枯枝落葉極為乾燥。另據統計，每年3、4月林火發生數占全年度近45%，且逾9成起因於人為因素。常見起火原因包括野外焚燒垃圾或農業廢棄物、掃墓焚燒冥紙、山區用火不慎或亂丟菸蒂等。森林火災不僅破壞國土生態，更威脅救災人員生命安全，呼籲民眾入山應落實「不引火」原則，共同守護珍貴資源。

新竹分署表示，針對今年度轄內的火情動態， 1月起，大霸尖山九九山莊周邊及大安溪事業區第34林班（司馬限林道附近）相繼傳出火警；大安溪34林班林火因地形陡峭且燃料連續，延燒面積達7.23公頃，動員了分署、雪霸國家公園管理處及部落青年共40餘人，配合空勤直升機多次投水才控制火情。

此外，日前於大安溪42林班（雪見溫泉附近）查獲煙點時，現場留有高空煙火殘料，研判應屬人為；新竹分署已針對疑似人為引火案件，洽請警政署保七總隊第五大隊蒐證偵辦，絕不寬貸。

新竹分署強調，清明期間祭祖掃墓風險最高，民眾務必遵守「不焚燒雜草、不亂丟菸蒂、不燃放爆竹、不隨地焚燒紙錢」等原則，否則依據「森林法」第34條規定，在森林區域內未經許可引火，最高可處60萬元罰鍰；若放火燒毀森林，更面臨3年以上、10年以下有期徒刑，且須負擔鉅額民事賠償與造林復育費用。

為了更有效防範林火，凡經民眾檢舉查獲毀損森林案件者，最高可獲10萬元的破案獎金。

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