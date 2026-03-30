大甲媽遶境進香祝壽大典 今年祭典豬羊份改平安糕信徒稱讚

今年大甲媽遶境進香下月17日晚上起駕，每年的祝壽大典後，祭祀用的豬公和麵羊會送給信徒，名為「豬羊份」；大甲鎮瀾宮為了環保和今年主題「善」，豬羊份改為平安糕，消息傳出，許多信徒都贊成，不殺生又帶來平安。

大甲鎮瀾宮副董事長鄭銘坤在鎮瀾宮臉書宣傳短影片中表示，今年大甲媽遶境主題是「善」，大家行善，做好環保，也不要再殺太多豬，因此豬肉改為平安糕，讓大家吃了平安、健康、快樂又步步高升；他說遶境期間因為天氣熱，有些人要跟大甲媽9天，有人跟2到3天，帶著生豬肉也不方便，改用平安糕，遶境返程沿途也可跟人結緣送出，

有信徒說，這是一大改變和善舉，以前入疏文領豬羊份，因為早期生活困難，借此機會難得吃肉，現在營養夠，改成這樣可護生。也有信徒贊成說，祝壽現場太多人，拿到豬肉部分不一定是自己想要，而且要等很久，改發平安糕，不殺生，且公平又平安。

鎮瀾宮表示，參加進香的隨香客，因出門多日跋涉未能準備供品，都會登記豬羊份，由廟代辦祭典中祭祀的豬、羊、金紙、疏文。未能參加隨香的信徒，也會登記豬羊份，在祭典中由誦經團朗讀疏文，表達恭祝大甲媽聖誕千秋的誠意。今年供品項目增加平安糕，減少祭祀豬隻，解決隨香客無法攜回的問題，再次重現古早時期自備糕點隨香的景象，也取寓意步步高升。