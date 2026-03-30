清明連假國5「這天」從早塞到晚 交通部祭2措施紓解車流

清明連假將有大量返鄉掃墓及出遊交通需求，尤其國5尖峰時段恐有壅塞或排隊回堵現象，根據歷年資料顯示，國5南向尖峰時段集中於連假前2日的早上5時及下午5時，北向則是連假第2至4天從早上9時起至深夜，因此，尖峰時段將實施匝道封閉、高乘載管制等措施，以紓解車流。

交通部高公局表示，清明連假期間因返鄉掃墓及出遊交通需求，前往宜花東地區車潮將大增，預估國5尖峰時段將有壅塞狀況或出現排隊回堵現象。

根據歷年清明節連假大數據資料研判，國5南向尖峰期間（連假第1、2日）車流多集中於上午5時至下午5時；國5北向尖峰期間（連假第2至4日）車流則從上午9時湧現並持續至深夜。

為紓解尖峰車流，高公局規畫實施尖峰時段石碇及坪林南向入口匝道封閉、蘇澳至頭城北向入口高乘載管制及匝道儀控等措施；另建議用路人可多搭乘公共運輸分流，預估搭乘大客車往返北宜可較自行開車約節省30分鐘以上。

為鼓勵用路人搭乘公共運輸，代替自行開車，高公局表示，假期間多項國5大客車優先通行措施將照常實施，如石碇南向入口開放大客車通行路肩銜接爬坡道、石碇南向爬坡道限大客車通行，以及羅東、宜蘭、頭城北入匝道大客車專用道、北向宜蘭至頭城機動開放路肩供大客車通行並實施主線儀控供大客車優先通行等；此外，石碇南入封閉期間，將改為大客車專用入口，不影響大客車通行。