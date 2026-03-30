金門與雙北空品亮紅燈！國健署建議減少外出、室內開空氣清淨機

近日受中國沿海汙染物濃度上升及境外污染物移入影響，西半部多區已達「橘色提醒」，金門與雙北部分地區更因地形限制與弱風，亮起「紅色警示」燈號。國健署提醒民眾，少外出、戴口罩、看監測，掌握「防護3招」，以降低空汙對健康的影響。

環境部最新的空氣品質監測顯示，中部以北地區位於下風處，擴散條件不佳，大氣汙染物堆積，目前西半部多區已達「橘色提醒」，金門與雙北萬華、三重地區空汙已達紅色警示，居民應減少在戶外活動，特別是氣喘、心血管疾病患者、老人及孩童等族群。

空氣汙染是影響健康的主要環境風險之一，當空氣品質指標（AQI）達101至150時，屬於「橘色提醒」，對孩童、長者及心肺疾病等敏感族群健康不利；若升至151至200，則為「紅色警示」，對所有族群皆可能造成健康影響。

空氣中的細懸浮微粒（PM2.5）容易造成支氣管炎、氣喘、心血管疾病等，國健署建議，民眾外出務必配戴口罩，室內可適度開啟空氣清淨機；若出現眼痛、咳嗽或喉嚨痛等不適症狀，應盡量留在室內並減少體力消耗。另可掌握3招防護關鍵：

1.減少室外活動：面對不良空氣品質，建議減少室外活動。特別是氣喘或呼吸道疾病患者，應該改在室內進行伸展、快走等中低強度運動，避免深度呼吸增加汙染物吸入。無呼吸道疾病的一般民眾也暫緩戶外長跑或劇烈運動，適度調整運動計畫，讓呼吸更輕鬆。

2.提升保護力：除了遠離過敏原與各種誘發因子，平時應維持規律運動與均衡飲食，建立良好的身體抵抗力。在空氣品質不佳期間，如需外出，請務必記得配戴口罩。由戶外進入室內時，記得洗手洗臉、清潔鼻腔。

3.掌握空氣品質：為幫助民眾即時因應空汙挑戰，國健署與交通部中央氣象署合作開發了「樂活氣象APP-健康氣象服務」。民眾可免費下載，即時掌握所在地點的細懸浮微粒（PM2.5）監測數據與空品動態。透過數位化的預警服務，隨時隨地瞭解周遭環境資訊，提早做好健康預防措施。

●樂活氣象APP-健康氣象服務