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感冒痊癒後持續乾咳 醫：若清痰變色發燒速就醫

中央社／ 高雄30日電
不少民眾在感冒痊癒後，仍會持續一段時間乾咳，醫師表示，若發生清痰顏色或濃度轉變、再度發燒等徵兆，須盡快就醫。身體不適示意圖。圖／AI生成 姜健平
不少民眾在感冒痊癒後，仍會持續一段時間乾咳，醫師表示，若發生清痰顏色或濃度轉變、再度發燒等徵兆，須盡快就醫。身體不適示意圖。圖／AI生成 姜健平

不少民眾在感冒痊癒後，仍會持續一段時間乾咳，醫師表示，若排除重大疾病，即可能是「感染後咳嗽」，多能自行痊癒；若發生清痰顏色或濃度轉變、再度發燒等徵兆，須盡快就醫。

阮綜合醫院今天發布新聞稿表示，每當季節交替、日夜溫差大時期，一些流感或風寒感冒患者的發燒、流鼻水等症狀康復後，會有持續一段時間乾咳，甚至持續超過3週似乎咳嗽難斷根。

這些患者經X光與肺活量檢查，顯示無明顯浸潤或肺炎陰影，排除肺炎、肺癌或肺結核等重大疾病後，確診為「感染後咳嗽」，經過止咳藥物治療約1週痊癒。

胸腔內科主任蕭惠元解釋，流感、風寒型感冒後，經藥物治療雖病毒已清除，但因感染受損的氣管黏膜，在發炎後修復過程中，對氣溫及環境仍極為敏感，因此不管是喝冷飲、講話太久、吹到冷風、二手菸或空污等，都可能引起喉嚨乾癢乾咳。

蕭惠元說明，「感染後咳嗽」的喉嚨乾癢、乾咳會伴隨白痰或清痰，通常在2到4週內會逐漸好轉，但患有氣喘、肺阻塞或慢性支氣管炎、氣管敏感等本身氣管不佳者，恢復期可能長達2個月；長期咳嗽則會導致咳痰、喘鳴或胸悶。

蕭惠元強調，雖然「感染後咳嗽」多能自行痊癒，但仍要留意當原本清痰轉變為黃色、綠色，變得濃稠、量多，甚至出現咳血、再度發燒，甚至呼吸困難、胸悶胸痛或有氣喘般「咻咻」聲等徵兆，就應盡快檢查治療。

蕭惠元建議，「感染後咳嗽」的藥物治療與保養可同時進行，如外出戴口罩隔絕冷空氣、保護氣管；多喝溫開水，以溫鹽水漱口殺菌；少吃容易生痰的甜食及冷飲，暫不吃油炸辛辣酸刺激食物等。咳嗽出現危險徵兆，務必到醫院檢查。

咳嗽 感冒

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