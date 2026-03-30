快訊

快下載！10萬組防詐APP「Whoscall進階版」免費領 兌換教學一次看

球場施暴男是「傷害慣犯」 法院認證：態度乖張、行為暴戾

簡立峰專欄／中東戰局恐釀供應鏈危機 揭AI產業4大衝擊

聽新聞
0:00 / 0:00

明年機票先買起來！旅遊達人急喊「今天快訂」 國籍航空基本票價開漲

聯合新聞網／ 綜合報導
旅遊達人提醒，國籍航空已陸續公告調漲「基本票價」。 示意圖／ingimage
旅遊達人提醒，國籍航空已陸續公告調漲「基本票價」。 示意圖／ingimage

臉書旅遊粉專蓋瑞哥 機票獵人」近日發文提醒，國籍航空已陸續公告調漲「基本票價」，直言「看來是撐不到4月7日了」。他指出，一張機票價格主要由「基本票價＋附加費用＋稅金」三部分構成，其中基本票價即為常見的未稅價格，附加費用則包含手續費、選位費與燃油附加費，至於稅金則多由各國政府徵收，通常變動較小。

在手續費與稅金相對固定的情況下，航空公司若要調整票價，主要只能從「基本票價」與「燃油附加費」著手。蓋瑞哥分析，近期國際航空多選擇直接調漲燃油附加費，但台灣因受法規限制，相關調整需經主管機關核准，導致調整速度與幅度較受限制，也讓票價策略出現差異。

因此，部分國籍航空改從「基本票價」下手。以中華航空為例，已公告自3月31日起陸續調整各航線基本票價，市場也預期其他航空公司將跟進。透過提高基本票價提前墊高整體售價，或以分項調整方式降低消費者對「一次性漲價」的反彈。

對此，蓋瑞哥也直言，這波調整可能讓機票價格逐步走高，建議有出國計畫的民眾務必把握時間。提醒今天3月30日恐怕就是相對關鍵時點，「計畫下半年到明年初出遊的人，請務必在30日前訂票」，呼籲還在觀望的旅客儘早下手，以免價格上調後增加旅費負擔。

面對機票漲價壓力，旅遊達人與網友也整理出多項省錢策略。例如，短程航線可優先選擇廉價航空，並提前加購行李額度以降低額外支出；長程航線則可善用「外站票」與轉機策略，例如先飛往香港、吉隆坡或曼谷，再銜接長程航班，整體價格往往比直飛便宜，甚至有機會省下1萬至2萬元。

此外，善用訂票平台與信用卡優惠也是關鍵。透過線上旅遊平台搭配折扣碼，或關注航空公司促銷活動，有機會搶到較低價格；同時依旅遊型態選擇合適信用卡，例如現金回饋卡可直接降低支出，哩程卡則適合累積點數換取未來機票或升等。

機票 旅遊 美伊戰爭 航空公司 蓋瑞哥

延伸閱讀

手機「電池健康度」怎麼顧？她靠「充電2原則」撐住：1年後仍有94%

雞蛋顏色跟營養有關？專家破3大迷思：生吃恐阻礙維生素吸收

韓國搭計程車小心！官方發「防詐指南」4招自保 粉專：務必拿收據

台南糖葫蘆1699吃到飽惹議 店家一句「賺太多」再挨轟：提油救火

相關新聞

影／星宇航空今明台中首飛東京、熊本 張國煒：爭取今年冬天飛札幌

星宇航空拓展中台灣航網，今天和明天接力開航台中飛東京、熊本航線，為中部旅客提供多元且便利的直飛選擇。今天在東京首航航班JX314出發前，星宇航空在台中國際機場出境大廳舉行剪綵儀式，搭東京首航的旅客說很方便，不需再到桃園機場轉乘，最少省下90分鐘車程，希望未來班次可再增加。

今高溫35度 吳德榮：明起第一波鋒面降雨2階段雷陣雨掃全台

要變天了。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今日各地晴朗穩定，「晴熱如夏」，全台最高氣溫達35度。馬祖及新竹以北易有霧，中部以北空品不佳。

日本「春之嵐」明後天恐強風豪雨 賞櫻應對日旅達人這樣建議

日本不少地方櫻花都開了，東京更是滿開，但日本氣象協會指出，30日起天氣轉差，31日到4月1日更有春之嵐，會有強風暴雨，就像颱風一樣。日旅達人林氏璧在「日本自助旅遊中毒者」臉書粉專表示，如果現在正在日本，請把握今天30日多跑幾個景點，也許是最後機會了。

明年機票先買起來！旅遊達人急喊「今天快訂」 國籍航空基本票價開漲

旅遊達人「蓋瑞哥 機票獵人」近日在臉書發文提醒，台籍航空已陸續公告調漲「基本票價」，直言「看來是撐不到4月7日了」。他指出，一張機票價格主要由「基本票價＋附加費用＋稅金」三部分構成，其中基本票價即為常見的未稅價格，附加費用則包含手續費、選位費與燃油附加費，至於稅金則多由各國政府徵收，通常變動較小。

金門與雙北空品亮紅燈！國健署建議減少外出、室內開空氣清淨機

近日受中國沿海汙染物濃度上升及境外污染物移入影響，西半部多區已達「橘色提醒」，金門與台北市部分地區更因地形限制與弱風，亮起「紅色警示」燈號。國健署提醒民眾，少外出、戴口罩、看監測，掌握「防護3招」，以降低空汙對健康的影響。

清明連假墾丁台灣祭將現人車潮 不想塞車看這裡

清明節連續假期將至，屏東縣政府將於4月3日至5日在墾丁大灣遊憩區舉辦台灣祭音樂活動，為了疏緩之車潮，恆春警分局交通管制措施出爐，將於各易壅塞路段及觀光景點規畫警力加強疏導。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。