明年機票先買起來！旅遊達人急喊「今天快訂」 國籍航空基本票價開漲

臉書旅遊粉專「蓋瑞哥 機票獵人」近日發文提醒，國籍航空已陸續公告調漲「基本票價」，直言「看來是撐不到4月7日了」。他指出，一張機票價格主要由「基本票價＋附加費用＋稅金」三部分構成，其中基本票價即為常見的未稅價格，附加費用則包含手續費、選位費與燃油附加費，至於稅金則多由各國政府徵收，通常變動較小。

在手續費與稅金相對固定的情況下，航空公司若要調整票價，主要只能從「基本票價」與「燃油附加費」著手。蓋瑞哥分析，近期國際航空多選擇直接調漲燃油附加費，但台灣因受法規限制，相關調整需經主管機關核准，導致調整速度與幅度較受限制，也讓票價策略出現差異。

因此，部分國籍航空改從「基本票價」下手。以中華航空為例，已公告自3月31日起陸續調整各航線基本票價，市場也預期其他航空公司將跟進。透過提高基本票價提前墊高整體售價，或以分項調整方式降低消費者對「一次性漲價」的反彈。

對此，蓋瑞哥也直言，這波調整可能讓機票價格逐步走高，建議有出國計畫的民眾務必把握時間。提醒今天3月30日恐怕就是相對關鍵時點，「計畫下半年到明年初出遊的人，請務必在30日前訂票」，呼籲還在觀望的旅客儘早下手，以免價格上調後增加旅費負擔。

面對機票漲價壓力，旅遊達人與網友也整理出多項省錢策略。例如，短程航線可優先選擇廉價航空，並提前加購行李額度以降低額外支出；長程航線則可善用「外站票」與轉機策略，例如先飛往香港、吉隆坡或曼谷，再銜接長程航班，整體價格往往比直飛便宜，甚至有機會省下1萬至2萬元。

此外，善用訂票平台與信用卡優惠也是關鍵。透過線上旅遊平台搭配折扣碼，或關注航空公司促銷活動，有機會搶到較低價格；同時依旅遊型態選擇合適信用卡，例如現金回饋卡可直接降低支出，哩程卡則適合累積點數換取未來機票或升等。