居家防鼠三盲點 環境部提醒辦理「防鼠大體檢」

居家防範鼠患不能只靠放藥，而是要跟老鼠「鬥智」！為了協助民眾更有效防治鼠患，環境部特別推出「居家防鼠盲點大體檢」，透過「你以為很安全，其實老鼠超喜歡」的盲點檢測視角，引導民眾逐一檢查家中的危險角落。

環境部指出，民眾在防鼠上常有三大盲點。盲點一「你家的孔洞門縫有封好嗎？」，許多人以為門窗關緊就好，卻忽略老鼠是會縮骨功的鑽洞高手。只要有大於 10 元硬幣（約 2 公分）的冷氣孔、管線縫隙或門縫漏洞，老鼠就能輕易鑽進家中。因此，民眾應落實「不讓鼠來」，除了封堵孔洞，浴室或陽台的排水孔也應加裝孔徑小於 1 公分的金屬網；同時須檢查紗窗是否完好，以免老鼠利用不斷生長的門齒將其咬破。

盲點二「你家是老鼠的自助餐廳嗎？」，民眾常以為食物放桌上沒關係，卻不知老鼠嗅覺極度靈敏，還會將食物打包帶走。環境部呼籲落實「不讓鼠吃」原則，毛小孩的寵物飼料在餵食後應立刻收好，絕對不留放過夜；乾糧食物應密封保存於玻璃或金屬容器中，避免只用容易被咬破的塑膠袋裝；廚房的垃圾桶與廚餘桶也務必確實加蓋密封。

盲點三「你家是老鼠的高級旅館嗎？」，民眾常捨不得丟棄紙箱，但這些廢棄紙箱、布料及角落堆積的雜物，正是老鼠最愛的築巢材料。為了「不讓鼠住」，應定期打掃倉庫與陰暗死角，保持空間井然有序，藉由清除不必要的雜物來破壞老鼠的築巢條件，讓老鼠無處藏身。

除了落實上述防鼠三不原則，環境部也提供放置陷阱的加分小撇步：若家中有放置捕鼠籠，應正確地沿著牆角放置，而非放在房間正中央，因為老鼠視力差，習慣靠牆行動。環境部強調，殺鼠劑只是最後手段，民眾應善用「居家防鼠盲點體檢表」進行自我檢核，只要檢查打勾的項目越多，老鼠就離你越遠，傳播疾病的風險也越低，大家都能在無鼠的安心環境中健康快樂的生活。