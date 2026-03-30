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羅東知名滷味驚見生鏽美工刀片 吃到一半才發現嚇壞業者致歉

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
消費者買回的牛筋滷味包，吃到一半，竟發現一截「生鏽美工刀片」，嚇到不敢再吃；網友驚呼「好危險」、「好險沒受傷」。業者隨後也退款道歉，並追查刀片來源。圖／翻攝threads.com/@thesam.erin
消費者買回的牛筋滷味包，吃到一半，竟發現一截「生鏽美工刀片」，嚇到不敢再吃；網友驚呼「好危險」、「好險沒受傷」。業者隨後也退款道歉，並追查刀片來源。圖／翻攝threads.com/@thesam.erin

宜蘭羅東滷味名店出現食安問題，消費者最近購買一包滷牛筋，吃到一半竟發現一截生鏽「美工刀片」，嚇到不敢再吃，家人在社群平台貼文，網友紛紛留言「好險沒受傷」、「太可怕」、「光想就覺得舌頭痛」；店家馬上退錢並道歉，允諾檢視流程，向上追查異物來源，縣衛生局今天前往稽查。

民眾貼文標註羅東夜市，他說，3月28日家人去羅東鴨喜露買了一份小份的牛筋，吃到一半發現裡面有一大截生鏽的美工刀片….不敢想像如果是小朋友沒注意吃到會怎麼樣？後續家人有找店家詢問，店家有同意退款，但不知道後續店家有沒有改善或販賣？

貼文及照片曝光後，引發網友熱議紛紛留言「太可怕了～好險沒受傷」、「天啊，好危險！」、「光想就覺得舌頭會痛」、「還好有發現」、 「太離譜」、「看起來有點生鏽，恐怖」、「超誇張」，有人懷疑是「員工割包裝的時候搶快沒留意，直接加進去」、「還蠻大截的」。

貼文者說，他的家人經常購買產品，第一次出現這種狀況，相信這次只是意外或是某個環節出了問題而已；他貼文的用意是提醒購買的朋友注意一下，期待未來更好。

據了解，鴨喜露各種滷味產品是公司統一處理後急速冷凍配送至各分店，分店現場僅進行簡單整理與分裝。店家也進入貼文社群留言致歉，感謝消費者把物件帶回原購買店面，讓他們能在第一時間進行內部檢查與流程確認，檢查製作、包裝及供應環節。

業者說，目前確認在製作與分裝過程中，並未使用刀片類工具，相關作業皆以人工處理或固定器具進行， 他們會持續處理追查來源，優化流程，確保產品安全無虞。謝謝您的提醒。

當天購買者是年輕女性，發現刀片後回店家提醒，宜蘭縣衛生局今天將前往製造工廠，展開稽查釐清並要求改善。

消費者購買羅東名店的牛筋滷味包，吃到一半，竟發現一截「生鏽美工刀片」；業者得知後退款道歉，並追查刀片來源。圖／民眾提供
消費者購買羅東名店的牛筋滷味包，吃到一半，竟發現一截「生鏽美工刀片」；業者得知後退款道歉，並追查刀片來源。圖／民眾提供

消費者買回的牛筋滷味包，吃到一半，竟發現一截「生鏽美工刀片」，嚇到不敢再吃；網友驚呼「好危險」、「好險沒受傷」。業者隨後也退款道歉，並追查刀片來源。圖／翻攝threads.com/@thesam.erin
消費者買回的牛筋滷味包，吃到一半，竟發現一截「生鏽美工刀片」，嚇到不敢再吃；網友驚呼「好危險」、「好險沒受傷」。業者隨後也退款道歉，並追查刀片來源。圖／翻攝threads.com/@thesam.erin

家人 滷味 刀片 食安

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