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全台首創！華航導入行李定位功能 機場報到、轉機、目的地都能掌握

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
華航宣布支援 Google's Find Hub 行李定位，成為台灣首家導入此服務的航空公司。華航提供
華航宣布支援 Google's Find Hub 行李定位，成為台灣首家導入此服務的航空公司。華航提供

華航（2610）積極推動數位創新服務，正式宣布支援 Find Hub 行李定位功能，成為台灣首家領先導入此功能的航空公司，為旅客提供更多方位的行李追蹤選擇。

華航領先國籍航空，雙雙導入 Apple AirTag 及 Find Hub 行李追蹤應用服務，除了既有支援 Apple AirTag，現也攜手 Google，將行李追蹤應用服務擴及至使用 Android™ 裝置的用戶，擴大整體服務範圍。旅客託運行李內只要放置與 Find Hub 相容的智慧防丟器，無論從機場報到、轉機或抵達目的地，皆可即時掌握行李位置，利用 Google 定位技術尋查詢配件位置，Find Hub 網絡透過全球超過十億台 Android 裝置協助定位遺失行李，旅客於 Find Hub 應用程式中生成安全、私密的連結，便可與航空公司共享行李資訊，以加速查找流程。

華航作為 Find Hub 全球首波合作的航空公司之一，提供更智慧化的數位旅程體驗，透過「分享物品位置」功能，與現有行李追蹤系統相輔相成，提供更隱私且安全地行李追蹤方式，讓旅客在行程中更即時掌握行李資訊，並在需要時與航空公司分享位置。為嚴格守護旅客個資，系統設有智慧防護機制，當行李歸還旅客後分享連結會自動停用，並於 7 天後到期。

華航長期致力數位e化服務，從「心」出發貼近旅客需求，包括「AI 客服」、「中華航空App」、「華航雲端書坊」、「小花伴定位找人」等功能，結合數位前瞻技術，打造更佳智慧便捷的舒適旅程。

應用程式 行李 航空公司

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