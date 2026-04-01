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一包科學麵裝著三個世代的童年 從冒險想像到親子分享的童年傳承

文／ 陳欣

放學後的草地時光，一包科學麵和幾個玩具，就能展開孩子心中的冒險旅程。 圖／吳彥鋒拍攝
放學後的草地時光，一包科學麵和幾個玩具，就能展開孩子心中的冒險旅程。 圖／吳彥鋒拍攝

放學後的草地時光，一包科學麵和幾個玩具，就能展開孩子心中的冒險旅程。 圖／吳彥鋒拍攝
放學後的草地時光，一包科學麵和幾個玩具，就能展開孩子心中的冒險旅程。 圖／吳彥鋒拍攝

許多人的童年裡，都有一段與零食相伴的想像時光。放學後拆開一包科學麵，輕輕捏碎麵體、倒入調味粉，一邊吃一邊與朋友分享，簡單的動作卻充滿儀式感。對孩子來說，這不只是零食，更像是一段自由發揮想像力的開始—或許是化身卡通角色展開冒險，或是在心中編織一場屬於自己的故事。這些片刻構成了許多人共同的童年記憶，也讓科學麵成為陪伴成長的重要符號。

從童年冒險到長大回味 一包科學麵的熟悉記憶

隨著時間推進，曾經的孩子逐漸長大，生活被工作與家庭填滿，童年的零食也悄悄退到記憶角落。然而當再次看到熟悉的包裝、或在某個時刻重新品嚐那樣的味道，往往會喚起記憶深處的片段—放學後的輕鬆時光、與朋友聊天的笑聲，以及那段單純無憂的日子。對許多人而言，這份熟悉不只是味覺上的回憶，更是一種情緒上的連結，在忙碌的日常中帶來片刻放鬆與溫暖。

長大後，忙碌的工作節奏中，再看到熟悉的味道，童年的記憶浮上心頭，帶來片刻放鬆。 圖／吳彥鋒拍攝
長大後，忙碌的工作節奏中，再看到熟悉的味道，童年的記憶浮上心頭，帶來片刻放鬆。 圖／吳彥鋒拍攝

從回憶到分享：童年味道的延續

當這些曾經的孩子成為大人，甚至成為父母，童年的味道也開始被賦予新的意義。有人會將自己小時候喜歡的零食分享給孩子，讓下一代也能體驗那份簡單的快樂。從「一邊吃科學麵一邊幻想冒險」，到「看著孩子開心地吃著同樣的味道」，這份零食不再只是個人回憶，而成為一種無形的連結，在不同世代之間流轉。它承載的不只是味道，更是一段從過去延續到現在的生活記憶。

從自己童年的零食，到與孩子分享的味道，一包科學麵也串起不同世代的回憶。 圖／吳彥鋒拍攝
從自己童年的零食，到與孩子分享的味道，一包科學麵也串起不同世代的回憶。 圖／吳彥鋒拍攝

兒童節禮物：收藏三個世代的童年

今年兒童節，科學麵推出限定時令箱，將這份跨越時間的記憶具體呈現。禮盒內包含12包原味科學麵，熟悉的味道讓人一打開就想起童年片段；外箱也提供客製留言設計，無論是寫給孩子、家人，或留給自己，都能為這份禮物增添情感溫度。在節日的氛圍中，一盒看似簡單的零食，不僅是分享與陪伴的媒介，更像是一段故事的延續。從童年的想像、成長的回憶，到與下一代的連結，悄悄串起三個世代的共同記憶。

科學麵推出限定包裝時令箱，讓熟悉的童年味道成為節日裡的一份小驚喜。 圖／吳彥鋒拍攝
科學麵推出限定包裝時令箱，讓熟悉的童年味道成為節日裡的一份小驚喜。 圖／吳彥鋒拍攝

本篇文與科學麵合作

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