「昨天還在樹上」的鮮甜滋味 來自阿里山的現摘藍莓
山丘藍藍莓產季開跑 每日產地直送 限量供應僅在官網販售
一年一度的台灣藍莓產季正式揭開序幕。來自嘉義阿里山的藍莓品牌「山丘藍」宣布，2026年藍莓產季自3月31日起正式開賣，即日起於官網開放訂購。主打每日新鮮採收、產地直送的供應模式，讓消費者在家就能品嚐到「昨天還在樹上的藍莓」，感受當季最新鮮的風味。
山丘藍表示，今年藍莓產季預計持續至5月上旬，但實際供應仍須視氣候條件而定。由於藍莓原生於溫帶地區，對生長環境要求嚴苛，在台灣種植不僅難度高，產季也相對短暫，使得每年僅有數週的產期顯得格外珍貴。
山丘藍農藝師指出，透過引進適合台灣風土的品種並進行在地化栽培，山丘藍成功培育出香氣細緻、風味濃郁且甜酸平衡的藍莓。相較進口產品，新鮮度與風味表現更具優勢，也成為近年消費市場關注的亮點水果之一。
不過，2025年丹娜絲颱風曾重創嘉義地區農業，山丘藍農場亦受到影響，目前仍在持續復原中。今年整體產量有限，因此暫不進入實體通路銷售，僅透過官網提供訂購，優先供應長期支持的消費者，也讓產品更顯稀缺性。
安全把關：無毒栽種，週週檢驗。
在食品安全方面，山丘藍強調採用環境友善的無毒栽培方式，以有機資材與生物防治管理病蟲害，並於採收前委託第三方檢驗單位進行農藥殘留與重金屬檢測。產季期間更維持每週送驗機制，檢測結果皆為「農藥零檢出」，確保消費者食用安心。
專注品質：專業種植，不開放觀光採果
此外，品牌也建置「雲端履歷」系統，消費者可透過官網查詢完整檢驗報告及栽培管理紀錄，從產地到餐桌的每一環節皆透明可溯。值得一提的是，山丘藍為維持產品品質，農場目前不對外開放觀光採果，將資源專注於品種研發與栽培管理。同時亦與國外研發單位簽訂品種權合約，確保種苗來源純正，並共同保護育種智慧財產權。
隨著產季正式開跑，山丘藍也呼籲消費者把握短短數週的黃金期，品嚐屬於台灣在地栽培的藍莓風味。從產地現摘到冷鏈直送，每一顆藍莓都承載著風土條件與農人心血，也讓「新鮮」不再只是口號，而是能被真實感受到的日常滋味。
3月31日官網正式開賣
山丘藍台灣藍莓產季自每年3月下旬至5月上旬，一年僅此一季。產季期間每日由阿里山下的農場新鮮採收，提供消費者最當季、最新鮮的風味體驗。
2026年產季自即日起於山丘藍官網正式開賣，消費者可透過官網訂購產地直送的新鮮藍莓。
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