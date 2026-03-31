聽新聞
0:00 / 0:00

「昨天還在樹上」的鮮甜滋味 來自阿里山的現摘藍莓

文／ 聯合線上 陳俊嘉

山丘藍藍莓產季開跑 每日產地直送 限量供應僅在官網販售

山丘藍台灣藍莓每日手工現摘，讓消費者能吃到昨天還在樹上的藍莓。 圖／山丘藍 提供
山丘藍台灣藍莓每日手工現摘，讓消費者能吃到昨天還在樹上的藍莓。 圖／山丘藍 提供

一年一度的台灣藍莓產季正式揭開序幕。來自嘉義阿里山的藍莓品牌「山丘藍」宣布，2026年藍莓產季自3月31日起正式開賣，即日起於官網開放訂購。主打每日新鮮採收、產地直送的供應模式，讓消費者在家就能品嚐到「昨天還在樹上的藍莓」，感受當季最新鮮的風味。

山丘藍表示，今年藍莓產季預計持續至5月上旬，但實際供應仍須視氣候條件而定。由於藍莓原生於溫帶地區，對生長環境要求嚴苛，在台灣種植不僅難度高，產季也相對短暫，使得每年僅有數週的產期顯得格外珍貴。

山丘藍農藝師指出，透過引進適合台灣風土的品種並進行在地化栽培，山丘藍成功培育出香氣細緻、風味濃郁且甜酸平衡的藍莓。相較進口產品，新鮮度與風味表現更具優勢，也成為近年消費市場關注的亮點水果之一。

新鮮的台灣藍莓，每一顆都是在樹上完熟才摘取，保持最佳的甜度及脆度，這是山丘藍好吃的關鍵。 圖／山丘藍 提供
新鮮的台灣藍莓，每一顆都是在樹上完熟才摘取，保持最佳的甜度及脆度，這是山丘藍好吃的關鍵。 圖／山丘藍 提供

不過，2025年丹娜絲颱風曾重創嘉義地區農業，山丘藍農場亦受到影響，目前仍在持續復原中。今年整體產量有限，因此暫不進入實體通路銷售，僅透過官網提供訂購，優先供應長期支持的消費者，也讓產品更顯稀缺性。

安全把關：無毒栽種，週週檢驗。

在食品安全方面，山丘藍強調採用環境友善的無毒栽培方式，以有機資材與生物防治管理病蟲害，並於採收前委託第三方檢驗單位進行農藥殘留與重金屬檢測。產季期間更維持每週送驗機制，檢測結果皆為「農藥零檢出」，確保消費者食用安心。

山丘藍藍莓農場位於嘉義縣番路鄉的阿里山下，八掌溪畔，擁有得天獨厚的天然環境。 圖／山丘藍 提供
山丘藍藍莓農場位於嘉義縣番路鄉的阿里山下，八掌溪畔，擁有得天獨厚的天然環境。 圖／山丘藍 提供

專注品質：專業種植，不開放觀光採果

此外，品牌也建置「雲端履歷」系統，消費者可透過官網查詢完整檢驗報告及栽培管理紀錄，從產地到餐桌的每一環節皆透明可溯。值得一提的是，山丘藍為維持產品品質，農場目前不對外開放觀光採果，將資源專注於品種研發與栽培管理。同時亦與國外研發單位簽訂品種權合約，確保種苗來源純正，並共同保護育種智慧財產權。

隨著產季正式開跑，山丘藍也呼籲消費者把握短短數週的黃金期，品嚐屬於台灣在地栽培的藍莓風味。從產地現摘到冷鏈直送，每一顆藍莓都承載著風土條件與農人心血，也讓「新鮮」不再只是口號，而是能被真實感受到的日常滋味。

山丘藍台灣藍莓今年產季短暫，請大家把握時間品嚐新鮮藍莓的滋味。 圖／山丘藍 提供
山丘藍台灣藍莓今年產季短暫，請大家把握時間品嚐新鮮藍莓的滋味。 圖／山丘藍 提供

3月31日官網正式開賣

山丘藍台灣藍莓產季自每年3月下旬至5月上旬，一年僅此一季。產季期間每日由阿里山下的農場新鮮採收，提供消費者最當季、最新鮮的風味體驗。
2026年產季自即日起於山丘藍官網正式開賣，消費者可透過官網訂購產地直送的新鮮藍莓。

山丘藍官網：https://www.TaiwanBlueberry.com

相關新聞

明天鋒面接近「北東變天轉濕涼」 清明4天連假全台有雨

鋒面一波波接力來襲，清明連假恐要在雨中掃墓、出遊，中央氣象署預報員賴欣國表示，未來1周受到3波鋒面影響，尤其周六北東需留意較大雨勢，春雨不斷，連帶北台灣溫度也從高溫33度將至22度，溫差高達11度。

孩子上課愛分心！非注意力不足過動症 醫揭恐是「這病」與睡眠有關

兒童節將至，生育率下降，每位兒童成長過程都備受父母關心。振興醫院精神醫學部主治醫師黃茂軒說，在門診中，常有家長帶著焦急心情詢問：「醫師，我的孩子被老師反映注意力差，上課常分心，是不是注意力不足過動症（ADHD）啊？」其實有些孩子的注意力問題，和睡眠品質有很大的關係，然而卻沒有被重視。

LINE「聊天」頁面全新改版！好友、對話一鍵切換 3大亮點讓操作更直覺

LINE在2026年3月迎來了多項重大更新，從全新訂閱服務、行事曆功能到介面改版都有大幅調整。繼日前引發熱議的付費訂閱服務後，LINE今再宣布針對核心功能「聊天頁面」推出全新改版，強調整體介面的全面進化，透過精簡的操作路徑提供更直覺的溝通體驗。此項改版在今日起採取批次發布，用戶只要將應用程式更新至LINE 26.4.0（含）以上版本，便能感受全新操作體驗。

全台最大米商包裝袋告急 價格翻倍漲、供貨砍半恐釀米價上漲

中東戰事延燒衝擊石油供應鏈，國內塑膠包材嚴重缺貨、價格飆漲，連帶影響民生物資供應。全台最大米商「三好米」所屬億東企業首當其衝，每月真空包材成本暴增一倍，上游供貨量更減半，現有庫存僅能支撐至5月，若情勢未解，不排除改變銷售模式；雲林縣西螺鎮農會也受包材缺貨衝擊，若持續缺貨，不僅販售方式受影響，米價恐怕也得調漲。

啟動「查緝民生犯罪聯繫平台」 高檢署嚴查囤積塑膠袋

中東情勢衝擊全球石化原料供應鏈，近期全台傳出塑膠袋缺貨潮，還有人囤積免洗餐具，台灣高檢署昨天指出，已要求全國地方檢察署同步啟動「查緝民生犯罪聯繫平台」，嚴防投機分子藉機囤貨居奇或非法哄抬物價，對有囤積、哄抬物價或聯合漲價業者、供應商或通路商，如發現涉有刑責，依法速查嚴辦，以懲不法。

包材價格翻倍！米袋貴又缺貨 米價恐調漲

中東戰事造成石化相關產業原物料上漲、缺貨，帶動物價上揚。其中白米等塑膠包材行情倍增還缺貨，恐影響白米銷售、米價調漲，免洗餐具也傳有人囤貨。部分建材價格則是連番調漲、叫不到貨，營造建業者只能暫緩推案，瀝青業者也因成本大增及貨源不足，呼籲中央協助。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。