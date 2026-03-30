血糖飆213險釀巨嬰 36歲孕媽體重破百「連續監測」平安產女

台灣妊娠糖尿病盛行率由過去約5%至7%，上升至約15%至18%，每6名孕婦中就可能有1人面臨血糖異常問題。衛福部豐原醫院新陳代謝科主任林育玲指出，妊娠糖尿病多數沒有明顯症狀，卻可能悄悄增加母胎風險，一名體重破百孕婦，血糖飆到213險釀巨嬰，靠連續血糖監測，平安產女。

36歲陳姓女子體重破百，經多年備孕終於成功懷孕，懷孕24周接受75克葡萄糖耐受測試時，檢驗數值全面超標，其中一小時血糖高達213 mg/dl，確診為妊娠糖尿病。

林育玲主任說明，懷孕期間胎盤分泌的荷爾蒙會降低胰島素作用，使血糖較平時更難控制；若合併高齡或體重過重，風險更為明顯。胎兒長期處於高血糖環境，像吸收過多養分，會長得特別快，嬰兒體重過大不僅增加生產困難，也可能提高新生兒併發症機率。

林育玲說，妊娠糖尿病不只影響孕期，產婦日後罹患第2型糖尿病的風險明顯提高，孩子未來出現肥胖與代謝疾病的機率也相對增加，孕期血糖管理格外重要。

確診初期，陳女每天需扎手指監測血糖高達7次，為提升血糖管理品質，醫療團隊建議裝設連續性血糖監測器（Continuous Glucose Monitoring, CGM），該裝置透過約50元硬幣大小的皮下感測器，24小時監測血糖變化，數據即時傳送至手機App，孕婦能隨時掌握血糖波動趨勢。

林育玲主任指出，透過即時數據回饋，孕婦可更清楚知道飲食與運動對血糖的影響，及時調整生活型態，有助提升血糖達標率並降低低血糖風險，在持續監測與門診追蹤下，陳女最終順利產下3430公克健康女嬰，母女平安。

健保署自民國112年11月1日起已將連續血糖監測（CGM）納入健保給付。適用對象包括第1型糖尿病患者、懷孕中的第2型糖尿病患者，及需施打胰島素的妊娠糖尿病孕婦。符合條件者經醫師專業評估後，可由醫療院所協助申請健保補助，減輕長期監測血糖所帶來的經濟負擔。