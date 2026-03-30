北市抽驗清明應景、兒童食品15件不合格 網路販售不合格率40%

清明假期將至，衛生局針對清明應景食品包含潤餅皮專賣店、知名商圈或廟宇周邊祭祀食品販售店、市場、超市及素食批發零售業等場所抽驗，發現共有5件產品不符規定，包含花生粉、豆干等；此外，衛生局也公布兒童食用休閒食品抽驗結果，其中抽驗網路販售10件食品中竟有4件不符規定，不合格率4成。

衛生局針對潤餅皮專賣店、知名商圈或廟宇周邊祭祀食品販售店、市場、超市及素食批發零售業等場所進行抽驗，共計抽驗51件產品，檢驗結果5件不符規定，不合格率為9.8%，包含3件「花生粉」檢出黃麴毒素超標，不符「食品中汙染物質及毒素衛生標準」規定；2件豆類製品「豆干」檢出食品添加物殺菌劑過氧化氫，不符「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」規定。

針對不符規定產品，已令販售地點業者立即下架不得販售，其中3件花生粉經追查違規產品來源為外縣市，已移請所轄衛生局依權責辦理，另有2件豆干無法提供確切來源，將依違反食安法處業者3萬元以上300萬元以下罰鍰。

此外衛生局也抽查實體通路及各大網購平台抽驗50件兒童食用休閒食品，包含糖果、果凍、水產乾製品及嬰幼兒食品，共有抽驗10件網路產品中就有4間不合格包含，「寶寶食堂-海苔仙貝」及「BEBECOOK初食拌飯香鬆奶油香菇鮮蝦」檢出重金屬鎘超標；「BEBECOOK幼兒初食海苔酥-海味蔬菜」及「ibobomi海苔酥(綜合蔬菜)」檢出重金屬鉛及鎘超標。

衛生局表示，已責令購物平台下架，不符規定產品來源屬外縣市，已移請所轄衛生局辦理，若查證屬實，將依食安法命業者限期改正，屆期不改正者，可處業者3萬元以上300萬元以下罰鍰。

清明假期將至，衛生局針對清明應景食品包含潤餅皮專賣店、知名商圈或廟宇周邊祭祀食品販售店、市場、超市及素食批發零售業等場所抽驗，發現共有5件產品不符規定，包含花生粉、豆干等。圖／衛生局提供

清明假期將至，衛生局針對清明應景食品包含潤餅皮專賣店、知名商圈或廟宇周邊祭祀食品販售店、市場、超市及素食批發零售業等場所抽驗，發現共有5件產品不符規定，包含花生粉、豆干等。圖／衛生局提供

衛生局公布兒童食用休閒食品抽驗結果，其中抽驗網路販售10件食品中竟有4件不符規定，不合格率4成。圖／衛生局提供

清明假期將至，衛生局針對清明應景食品包含潤餅皮專賣店、知名商圈或廟宇周邊祭祀食品販售店、市場、超市及素食批發零售業等場所抽驗，發現共有5件產品不符規定，包含花生粉、豆干等。圖／衛生局提供

衛生局公布兒童食用休閒食品抽驗結果，其中抽驗網路販售10件食品中竟有4件不符規定，不合格率4成。圖／衛生局提供

衛生局公布兒童食用休閒食品抽驗結果，其中抽驗網路販售10件食品中竟有4件不符規定，不合格率4成。圖／衛生局提供

清明假期將至，衛生局針對清明應景食品包含潤餅皮專賣店、知名商圈或廟宇周邊祭祀食品販售店、市場、超市及素食批發零售業等場所抽驗，發現共有5件產品不符規定，包含花生粉、豆干等。圖／衛生局提供

衛生局公布兒童食用休閒食品抽驗結果，其中抽驗網路販售10件食品中竟有4件不符規定，不合格率4成。圖／衛生局提供

衛生局公布兒童食用休閒食品抽驗結果，其中抽驗網路販售10件食品中竟有4件不符規定，不合格率4成。圖／衛生局提供

清明假期將至，衛生局針對清明應景食品包含潤餅皮專賣店、知名商圈或廟宇周邊祭祀食品販售店、市場、超市及素食批發零售業等場所抽驗，發現共有5件產品不符規定，包含花生粉、豆干等。圖／衛生局提供