快訊

日本第一人！村上宗隆生涯前3場開轟 MLB官網：大聯盟很容易？

「鄭習會」來了！國民黨主席鄭麗文敲定4月7日訪問大陸

聽新聞
0:00 / 0:00

北市抽驗清明應景、兒童食品15件不合格 網路販售不合格率40%

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
衛生局公布兒童食用休閒食品抽驗結果，其中抽驗網路販售10件食品中竟有4件不符規定，不合格率4成。圖／衛生局提供
衛生局公布兒童食用休閒食品抽驗結果，其中抽驗網路販售10件食品中竟有4件不符規定，不合格率4成。圖／衛生局提供

清明假期將至，衛生局針對清明應景食品包含潤餅皮專賣店、知名商圈或廟宇周邊祭祀食品販售店、市場、超市及素食批發零售業等場所抽驗，發現共有5件產品不符規定，包含花生粉、豆干等；此外，衛生局也公布兒童食用休閒食品抽驗結果，其中抽驗網路販售10件食品中竟有4件不符規定，不合格率4成。

衛生局針對潤餅皮專賣店、知名商圈或廟宇周邊祭祀食品販售店、市場、超市及素食批發零售業等場所進行抽驗，共計抽驗51件產品，檢驗結果5件不符規定，不合格率為9.8%，包含3件「花生粉」檢出黃麴毒素超標，不符「食品中汙染物質及毒素衛生標準」規定；2件豆類製品「豆干」檢出食品添加物殺菌劑過氧化氫，不符「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」規定。

針對不符規定產品，已令販售地點業者立即下架不得販售，其中3件花生粉經追查違規產品來源為外縣市，已移請所轄衛生局依權責辦理，另有2件豆干無法提供確切來源，將依違反食安法處業者3萬元以上300萬元以下罰鍰。

此外衛生局也抽查實體通路及各大網購平台抽驗50件兒童食用休閒食品，包含糖果、果凍、水產乾製品及嬰幼兒食品，共有抽驗10件網路產品中就有4間不合格包含，「寶寶食堂-海苔仙貝」及「BEBECOOK初食拌飯香鬆奶油香菇鮮蝦」檢出重金屬鎘超標；「BEBECOOK幼兒初食海苔酥-海味蔬菜」及「ibobomi海苔酥(綜合蔬菜)」檢出重金屬鉛及鎘超標。

衛生局表示，已責令購物平台下架，不符規定產品來源屬外縣市，已移請所轄衛生局辦理，若查證屬實，將依食安法命業者限期改正，屆期不改正者，可處業者3萬元以上300萬元以下罰鍰。

清明假期將至，衛生局針對清明應景食品包含潤餅皮專賣店、知名商圈或廟宇周邊祭祀食品販售店、市場、超市及素食批發零售業等場所抽驗，發現共有5件產品不符規定，包含花生粉、豆干等。圖／衛生局提供
清明假期將至，衛生局針對清明應景食品包含潤餅皮專賣店、知名商圈或廟宇周邊祭祀食品販售店、市場、超市及素食批發零售業等場所抽驗，發現共有5件產品不符規定，包含花生粉、豆干等。圖／衛生局提供

清明假期將至，衛生局針對清明應景食品包含潤餅皮專賣店、知名商圈或廟宇周邊祭祀食品販售店、市場、超市及素食批發零售業等場所抽驗，發現共有5件產品不符規定，包含花生粉、豆干等。圖／衛生局提供
清明假期將至，衛生局針對清明應景食品包含潤餅皮專賣店、知名商圈或廟宇周邊祭祀食品販售店、市場、超市及素食批發零售業等場所抽驗，發現共有5件產品不符規定，包含花生粉、豆干等。圖／衛生局提供

衛生局公布兒童食用休閒食品抽驗結果，其中抽驗網路販售10件食品中竟有4件不符規定，不合格率4成。圖／衛生局提供
衛生局公布兒童食用休閒食品抽驗結果，其中抽驗網路販售10件食品中竟有4件不符規定，不合格率4成。圖／衛生局提供

清明假期將至，衛生局針對清明應景食品包含潤餅皮專賣店、知名商圈或廟宇周邊祭祀食品販售店、市場、超市及素食批發零售業等場所抽驗，發現共有5件產品不符規定，包含花生粉、豆干等。圖／衛生局提供
清明假期將至，衛生局針對清明應景食品包含潤餅皮專賣店、知名商圈或廟宇周邊祭祀食品販售店、市場、超市及素食批發零售業等場所抽驗，發現共有5件產品不符規定，包含花生粉、豆干等。圖／衛生局提供

衛生局公布兒童食用休閒食品抽驗結果，其中抽驗網路販售10件食品中竟有4件不符規定，不合格率4成。圖／衛生局提供
衛生局公布兒童食用休閒食品抽驗結果，其中抽驗網路販售10件食品中竟有4件不符規定，不合格率4成。圖／衛生局提供

衛生局公布兒童食用休閒食品抽驗結果，其中抽驗網路販售10件食品中竟有4件不符規定，不合格率4成。圖／衛生局提供
衛生局公布兒童食用休閒食品抽驗結果，其中抽驗網路販售10件食品中竟有4件不符規定，不合格率4成。圖／衛生局提供

清明假期將至，衛生局針對清明應景食品包含潤餅皮專賣店、知名商圈或廟宇周邊祭祀食品販售店、市場、超市及素食批發零售業等場所抽驗，發現共有5件產品不符規定，包含花生粉、豆干等。圖／衛生局提供
清明假期將至，衛生局針對清明應景食品包含潤餅皮專賣店、知名商圈或廟宇周邊祭祀食品販售店、市場、超市及素食批發零售業等場所抽驗，發現共有5件產品不符規定，包含花生粉、豆干等。圖／衛生局提供

衛生局公布兒童食用休閒食品抽驗結果，其中抽驗網路販售10件食品中竟有4件不符規定，不合格率4成。圖／衛生局提供
衛生局公布兒童食用休閒食品抽驗結果，其中抽驗網路販售10件食品中竟有4件不符規定，不合格率4成。圖／衛生局提供

衛生局公布兒童食用休閒食品抽驗結果，其中抽驗網路販售10件食品中竟有4件不符規定，不合格率4成。圖／衛生局提供
衛生局公布兒童食用休閒食品抽驗結果，其中抽驗網路販售10件食品中竟有4件不符規定，不合格率4成。圖／衛生局提供

清明假期將至，衛生局針對清明應景食品包含潤餅皮專賣店、知名商圈或廟宇周邊祭祀食品販售店、市場、超市及素食批發零售業等場所抽驗，發現共有5件產品不符規定，包含花生粉、豆干等。圖／衛生局提供
清明假期將至，衛生局針對清明應景食品包含潤餅皮專賣店、知名商圈或廟宇周邊祭祀食品販售店、市場、超市及素食批發零售業等場所抽驗，發現共有5件產品不符規定，包含花生粉、豆干等。圖／衛生局提供

衛生局公布兒童食用休閒食品抽驗結果，其中抽驗網路販售10件食品中竟有4件不符規定，不合格率4成。圖／衛生局提供
衛生局公布兒童食用休閒食品抽驗結果，其中抽驗網路販售10件食品中竟有4件不符規定，不合格率4成。圖／衛生局提供

衛生局

延伸閱讀

知名飯店鐵板燒傳客人用餐後嘔吐不適 中市食安處：將錄案派員稽查

獨／廚餘、點心同冰箱…屏東補習班連2天供過期豆花 家長怒退班

瘦瘦針亂象⋯食藥署本月啟動專案稽查 擬修藥事法訂網路平台管理責任

杜拜巧克力風靡全球「熱量是一個半的排骨便當」 營養師曝4指南安心吃

相關新聞

今高溫35度 吳德榮：明起第一波鋒面降雨2階段雷陣雨掃全台

要變天了。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今日各地晴朗穩定，「晴熱如夏」，全台最高氣溫達35度。馬祖及新竹以北易有霧，中部以北空品不佳。

台大醫院CT檢查爆滿！恐是放射師不足所致 最新預招僅募到「個位數」

近日，台大醫院門診貼出公告，電腦斷層（CT）檢查排程說明指出，因總院檢查排程較為緊繃，總院、癌醫分院及北護分院名額已滿。外界直指，此與台大醫院放射師人力不足有關，對此，台大醫院發言人陳彥元說，目前總院放射師人力101人中缺額2人，相關檢查都仍在進行；但因應五月開幕的健康大樓正預召所需22名醫事放射師，現在僅召募到個位數，持續召募中。

CT塞車..他分享台大金山分院經驗 另類好處是沒停車問題

為了接受電腦斷層（ＣＴ），遠赴新竹，多名台大醫院患者均表示，為了盡早得知結果，接受治療，即使再遠，交通不便，也是得去一趟；與其在台大醫院久等數月，甚至半年，不如接受院方安排，前往台大金山分院、竹東分院受檢。

CT塞車、轉診淪空話 醫學中心門診下轉個案僅2.7‰

台大醫院電腦斷層（ＣＴ）檢查排程壅塞，部分患者恐需遠赴新竹竹東分院，並未轉至大台北地區擁有ＣＴ的醫院，外界批評，轉診有如空話。確實如此，一一四年醫學中心門診量高達三七七○萬，但下轉個案僅十萬四千多例，約千分之二點七。

3招「動靜交替」居家動作 延緩老化又防失能

身體是否健康，是老後生活品質的決定性因素。哈佛健康出版（Harvard Health Publishing）指出，「高強度間歇訓練」（HIIT）非常適合年長者，這套運動方式不需要購買昂貴的器材，只需在家中利用零碎時間...

血糖飆213險釀巨嬰 36歲孕媽體重破百「連續監測」平安產女

台灣妊娠糖尿病盛行率由過去約5%至7%，上升至約15%至18%，每6名孕婦中就可能有1人面臨血糖異常問題。衛福部豐原醫院新陳代謝科主任林育玲指出，妊娠糖尿病多數沒有明顯症狀，卻可能悄悄增加母胎風險，一名體重破百孕婦，血糖飆到213險釀巨嬰，靠連續血糖監測，平安產女。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。