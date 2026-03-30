50歲女司機肩痛復健反愈痛 檢查才知肩關節早已嚴重退化

1名50歲的女計程車司機近幾年來飽受右肩疼痛與活動受限所苦。她起初以為只是「五十肩」，自行休息並接受復健與運動治療，症狀卻逐漸加重，連繫安全帶、抬手拿物都變得困難，嚴重影響工作。醫師透過X光與影像檢查，發現她可能因長時間握方向盤與頻繁使用上肢，肩關節嚴重退化，且關節面磨損明顯，已非單純肌腱或沾黏問題。建議接受全人工肩關節置換，手術後並搭配復健，肩膀疼痛才大幅減輕，3個月後順利重返工作崗位。

仁愛長庚合作聯盟醫院骨科醫師劉永川說，人工肩關節置換手術包括半人工肩關節置換、反轉式人工肩關節置換，以及全人工肩關節置換。半人工肩關節置換多應用於粉碎性肱骨近端骨折，雖然可緩解疼痛，但是術後活動度恢復相對有限。近年來，歐美國家針對高齡且合併旋轉肌腱功能不全的病人，則逐漸傾向採用反轉式人工肩關節置換作為主要治療選項。而全人工肩關節置換主要適用於單純關節退化、且旋轉肌腱功能完整的病人，其術後肩部活動表現與自然關節相近。

他說，反轉式人工肩關節置換常被視為肩關節重建的「終極武器」，但是否適用於較年輕、活動需求高的族群，國際間仍持續討論。他參加今年二月於法國巴黎舉辦的國際肩關節課程中，來自歐洲與美國的多位專家學者便針對年輕病人的適應症、人工關節壽命及長期功能表現，進行深入且熱烈的交流。

劉永川說，相較之下，全人工肩關節置換術後肩部活動表現與自然關節相近，且隨著人工關節設計、材質與固定方式持續進步，耐用度亦大幅提升。他去年底赴瑞士及法國進修時，觀察到虛擬實境導航、3D列印與客製化導引工具的臨床應用，可協助醫師精準定位肩盂植入角度，提升手術安全性與穩定度。台灣亦將逐步導入術前電腦斷層掃描結合軟體規畫技術，讓治療更加個人化與精準。

他說，肩膀疼痛與活動受限不一定都是五十肩，亦可能與關節退化、骨刺或其他結構性問題有關。若症狀持續數月未改善，應及早尋求專業醫療評估，才能把握治療時機，避免病情惡化，影響生活品質與工作能力。