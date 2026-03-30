拯救3C族靈魂之窗 鄭秀英基金會推廣眼瑜珈：多給眼睛放短假

現代人生活離不開3C產品，導致用眼過度、身心失衡問題加劇。鄭秀英教育事務基金會於昨天舉辦「眼睛瑜珈」講座，邀請全台首位獲得印度認證的眼睛瑜珈教師林祺海主講，透過眼球運動、掌敷放鬆及現場洗眼體驗，引導民眾學習以物理方式保養雙眼。董事長張志成表示，期盼透過講座讓大眾學會自然且根本的改善方法，打開心眼看世界。

講座由林祺海以深入淺出方式，帶領民眾認識眼睛與全身能量循環的關聯。他指出，眼睛不僅是視覺器官，更是身體狀態的窗口，長期壓力與不良姿勢都會影響氣血循環。林祺海也分享自己過去在科技業高壓用眼導致視力惡化，直到接觸眼睛瑜珈後才逐步改善的歷程。

課程內容包含眼球運動、穴位經絡按摩及紅光光療等居家實踐方法。現場特別安排的「洗眼」體驗更讓參與民眾親身感受眼部清潔與放鬆，許多人回饋在短時間內便感受到眼睛清晰度提升。

林祺海強調「放鬆」與「覺察」的重要性，並提醒「多給眼睛放短假，眼睛不會請長假」。他表示，當身心回到放鬆狀態，人體的自我修復能力便能自然啟動，這正是改善眼睛與整體健康的關鍵。

鄭秀英教育事務基金會表示，未來將持續推動身心靈健康教育活動，協助民眾在忙碌高壓的生活中找回身心平衡。

鄭秀英基金會推廣眼睛瑜珈，董事長張志成盼民眾打開心眼看世界。圖／鄭秀英文教基金會提供

鄭秀英基金會推廣眼睛瑜珈，現場安排「洗眼」體驗更讓參與民眾親身感受眼部清潔與放鬆。圖／鄭秀英文教基金會提供