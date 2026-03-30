影／星宇航空今明台中首飛東京、熊本 蔡其昌：爭取今年冬天飛札幌

星宇航空拓展中台灣航網，今天和明天接力開航台中飛東京、熊本航線，為中部旅客提供多元且便利的直飛選擇。今天在東京首航航班JX314出發前，星宇航空在台中國際機場出境大廳舉行剪綵儀式，搭東京首航的旅客說很方便，不需再到桃園機場轉乘，最少省下90分鐘車程，希望未來班次可再增加。

今天首航儀式由星宇航空董事長張國煒、執行長翟健華主持，民航局長何淑萍、立委蔡其昌、立委何欣純、立委黃健豪、立委羅廷瑋、台中市副市長鄭照新、台中航空站主任張瑞澍共同剪綵。

民進黨立院黨團總召、立委蔡其昌表示，他這幾年不斷向星宇董事長張國煒爭取開航線，謝謝對方如同他承諾的，一條航線一條航線開。

蔡其昌說，日本方面，這一次東京線、九州的熊本，就只差北海道。張董事長今天也特別承諾說，他爭取的札幌這個航點，預計目標是在今年的冬天，也就是大概10月冬令班表公布的時候，希望能順利跟日方達成飛札幌點的確定。

蔡其昌表示，中部民眾不斷跟他敲碗、爭取成功後，日本的本州、四國、九州、北海道，台中全部都有飛了，對中部鄉親出國去日本旅遊來講，是非常大的好消息。另外，明年日本東北地區，如果再加上仙台，還有大家敲碗的東南亞的航線，像泰國、馬來西亞，都經他積極協商爭取。明年的飛機如果進來，張董事長也承諾，會接下來考慮飛曼谷，有機會可以往南飛，中部清泉崗機場就可以更趨完善，對於中部五縣市來講，這個機場的功能性就會愈來愈強大。

蔡其昌說，很多人提到台中機場行李轉盤不足，他都不斷爭取反映，最大問題都還是在沒腹地多蓋一個行李轉盤，民航局只能持續優化，盡量想辦法快一點。長期希望台中第三航廈快規劃，因為這是在下一個5年計畫，如果中部機場發展得很好、中部機場遊客多、需求量大，提早蓋這個第三航廈也很合理。

星宇航空翟健華執行長表示，在星宇開航前，2023年蔡其昌委員鼓勵，才造就星宇決定把台中作為的第二個營運基地。星宇航空將台中市視為最重要的第二營運基地，持續強化在中部市場的佈局與航網。2024年開始到現在，陸續開闢澳門、峴港、高松、富國島、沖繩、神戶、宮古島，再加上今天與明天的東京、熊本，及6月的釜山，總共開闢了10個航點。

翟健華說，到今天為止，星宇台中機場每周有46班，到 6月是每周49班，能為中部的旅客提供更加多元化、便利的一個國際航班選擇，也規劃未來持續開闢新的航線，如果一切順利、外在環境能配合的話，希望規劃到年底，可以從每周49班增到每周70班，吸引更多的外籍旅客來造訪台中。

為慶祝航線開闢，星宇航空為搭乘首航航班的旅客準備「星宇航空x日清杯麵 巨無霸泡麵杯包」組，從台中出發前往熊本的首航班旅客，加碼JR九州鐵路周遊券2000日幣折扣優惠券。

星宇航空台中─東京／熊本航線皆由A321neo機型執飛，將陸續增班，東京開航初期每周飛航4班、4月15日到5月31日每周8班、7月11日到8月20每周7班、8月22日後恢復每周4班；熊本開航初期每周3班，5月1日到5月31日每周5班、7月10日到8月19日每周6班、8月21日後恢復每周3班。最新航班時刻及相關資訊，以星宇航空官網公告為主。

目前星宇航空已陸續開闢台中直飛澳門、峴港、富國島、高松、沖繩、神戶、宮古島等航線，隨著東京與熊本航線的加入，以及預計於今年6月開航的釜山航線，星宇航空自台中開闢共10個航點，方便中部旅客從台中出發連結世界。

星宇航空今天和明天開航台中飛東京、熊本航線，今大在東京首航航班JX314出發前，星宇航空在台中國際機場出境大廳舉行首航剪綵儀式，旅客高興合照。記者游振昇／攝影

星宇航空今天和明天開航台中飛東京、熊本航線，今大在東京首航航班JX314出發前，星宇航空在台中國際機場出境大廳舉行首航剪綵儀式。記者游振昇／攝影