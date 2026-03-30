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日本「春之嵐」明後天恐強風豪雨 賞櫻應對日旅達人這樣建議

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
日本櫻花季不只吸引本地客，也吸引眾多來自全球的觀光客前往賞櫻。聯合報系資料照片
日本櫻花季不只吸引本地客，也吸引眾多來自全球的觀光客前往賞櫻。聯合報系資料照片

日本不少地方櫻花都開了，東京更是滿開，但日本氣象協會指出，30日起天氣轉差，31日到4月1日更有春之嵐，會有強風暴雨，就像颱風一樣。日旅達人林氏璧在「日本自助旅遊中毒者」臉書粉專表示，如果現在正在日本，請把握今天30日多跑幾個景點，也許是最後機會了。

日本氣象廳前天宣布東京靖國神社染井吉野標本木滿開，比平均早3天，比去年早2天。東京染井吉野到處近滿開，但林氏璧指出，今年有點慘，等染井吉野真正滿開後，天氣都不好，31日到4月1日更有春之嵐。

林氏璧指出，櫻花滿開後大概可以維持5到7天，之後就看有沒有大風大雨。如果櫻花才剛開到 5到7 分，在那前幾天，花瓣與花托連結還算穩固，或許能撐過一般的風雨。可是如果已經進入滿開，花瓣會變得非常容易脫落。強風加上沉重的雨水撞擊，極大機率會導致大規模的落花。那染井吉野花期就直接結束了。

林氏璧表示，日本氣象協會報導指出，3月30日開始，天氣從西邊開始轉差，九州預計從中午左右開始降雨，部分地區可能出現伴隨雷擊的激劇雨勢。中國、四國地區入夜後局部地區也會下雨。近畿地區雖然有陽光露臉，但仍會有局部陣雨或雷雨。東海與關東在中午前部分地區會有降雨。從北陸至北海道雖然陽光普照，但局部地區仍有降雨機率。出門時攜帶雨具較為安心。

31日 (周二)，鋒面上的低氣壓將移向日本海；4月1日 (周三)，低氣壓與鋒面預計將通過本州附近。由於暖濕空氣流入鋒面及低氣壓中心，部分地區的大氣狀態將變得極不穩定。

31日 (周二) 至 4月1日 (周三)，全日本將出現大範圍降雨，局部地區可能出現伴隨雷擊的非常劇烈降雨。特別是九州、四國、東海、北陸，恐有達到「警報等級」大雨的危險。此外，從九州到東北一帶將吹起強風，部分地區會出現橫掃而來的強風暴雨（橫向降雨）。

林氏璧指出，他曾經在品川遇過一次春之嵐，真的像颱風一樣，人都差點被吹走了。春之嵐對正準備進入滿開巔峰期的關西與關東櫻花來說，確實是相當嚴峻的考驗。

因此，林氏璧建議，如果現在正在日本，請把握今天30日(雖然是陰天)，多跑幾個景點，也許是最後機會了。林氏璧說，對東京的影響應該比關西大，因為關西染井目前應該是比較強壯一些。花落了雖很可惜，但大雨過後，護城河或小溪流會出現滿滿的花瓣漂浮，可能可以看到「花筏」。

東京 林氏璧 日本

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