皮蛇不再是老人專利 30歲男工作壓力大發病竟臉歪、聽力受損

帶狀皰疹（俗稱皮蛇）並非老年人專利，一名30歲男性因工作壓力大，帶狀皰疹侵犯右側臉部引發「Ramsay-Hunt 症候群（侖謝亨特氏症候群）」，導致臉部歪斜及聽力受損。衛福部嘉義醫院感染科主任廖忠信表示，這類案例除早期藥物治療，後續還必須接受長期復健，才能改善肌肉功能與聽力。皮蛇由水痘病毒再活化引起，當免疫力下降便會發作，嚴重影響生活品質。

廖忠信指出，造成帶狀皰疹的病原是水痘帶狀皰疹病毒。患者過去曾感染過水痘，即便痊癒後，該病毒並未完全消失，而是潛伏在神經節內。當人體免疫力下降時，病毒就會再次活化。帶狀皰疹分佈非常廣，可能出現在顏面、胸腹部、會陰部或手腳，通常在經過2至4周疼痛煎熬後，紅疹水泡才會逐漸痊癒。但仍有一部分病患會留下持續的疼痛感，稱為「帶狀皰疹後神經痛」，大大影響生活品質。

嘉義醫院統計近年住院病患資料，女性數量為男性約1.2倍且較年長。數據顯示，50歲以下僅占2.5%，其餘多為70歲以上高齡者；感染部位以右側稍多，腰部最常見，其次是臉部與後背。這些住院病患中因相關疾病死亡約13.7%。

廖忠信表示，帶狀皰疹主要侵犯中老年人且多患有慢性病，這名30歲發病且影響第七對腦神經（顏面神經）的案例實屬少見。

廖忠信說，建議65歲以上長者、多重慢性病或生活壓力大的人，應多注意健康與作息，並諮詢醫師接種自費帶狀皰疹疫苗，不僅能預防發病，更能有效改善疼痛感。

嘉義醫院感染科主任廖忠信分享曾收治過一名30歲年輕男性，因工作壓力大導致帶狀皰疹（俗稱皮蛇）侵犯右側臉部，造成右側臉部歪斜及聽力受損。圖／嘉義醫院提供