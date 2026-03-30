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CT塞車..他分享台大金山分院經驗 另類好處是沒停車問題

聯合報／ 記者戴永華邱瑞杰／連線即時報導
部分醫學中心肺部「低劑量電腦斷層」待檢時間過久，台大甚至得等上幾個月，醫界、民團建議，衛福部應擬定配套措施，鼓勵大醫院下轉患者至區域醫院、地區醫院，落實分級醫療。聯合報系資料照片
部分醫學中心肺部「低劑量電腦斷層」待檢時間過久，台大甚至得等上幾個月，醫界、民團建議，衛福部應擬定配套措施，鼓勵大醫院下轉患者至區域醫院、地區醫院，落實分級醫療。聯合報系資料照片

為了接受電腦斷層（ＣＴ），遠赴新竹，多名台大醫院患者均表示，為了盡早得知結果，接受治療，即使再遠，交通不便，也是得去一趟；與其在台大醫院久等數月，甚至半年，不如接受院方安排，前往台大金山分院、竹東分院受檢。

宜蘭縣民游先生表示，宜蘭醫療資源不足，沒有醫學中心，如果病情嚴重，就必須轉診至台大等醫學中心就診，這也是沒辦法的事。就算舟車勞頓，得至金山、竹東接受高階影像檢查，還是必須想辦法受檢。

宜蘭吳先生說，電腦斷層仍有一定輻射量，「沒事不會去照的啦」，如果醫師覺得需要檢查或轉診，就算交通再不便也是要去，何況又不是經常在照ＣＴ，忍受不便，也是為了身體健康。

基隆市俞姓市民曾到台大看診，他說確實應該要分流，尤其是沒什麼狀況，只是做檢查的人，與其在台大醫院等待做電腦斷層，不知道要等到猴年馬月，不如接受院方安排，前往台大金山分院檢查，一來可以提早，台大電腦斷層的檢查量能，也能保留給有生命危險的個案。

俞姓男子說，電腦斷層檢查最關鍵的是幫你看報告結果的醫師，如果台大總院和金山分院用的是同一套設備，到金山分院能夠提早檢查，並有沒有什麼不好。

基隆市楊姓市民曾到台大金山分院做電腦斷層檢查，他認為從基隆到台大跟到金山，其實距離差不多。基隆往金山有公車，班次可能不密集，但時間安排好，問題不大。如果自己開車更方便，因為金山分院幾乎沒有停車的困擾。

新竹 基隆 醫學中心 台大醫院 電腦斷層

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