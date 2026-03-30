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清明時節雨紛紛！2波春雨鋒面接力通過全台有雨
周五起4天清明連假，氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，本周天氣主要受2波春雨鋒面接近並通過影響，天氣不穩定，降雨機率高。
3月31日(周二) 鋒面接近，台灣北部及東北部地區有局部短暫陣雨或雷雨，午後各地山區也有局部短暫雷陣雨。4月1日(周三)，本周第1道鋒面通過及東北季風稍稍增強，中部以北及東北部地區都有短暫陣雨或雷雨，其它地區也有局部短暫陣雨機會。
「林老師氣象站」表示，4月2日(周四)，受東北季風減弱影響，中部以北及東半部地區仍有局部短暫陣雨。4月3日(周五)，本周第2波鋒面接近，午後中部以北地區及東北部、東部山區亦有局部短暫雷雨或陣雨機會。4月4日(周六)至4月5日(下周日)，春雨鋒面通過影響，4月4日中部以北及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率，其它地區亦有局部短暫陣雨，外出活動請注意攜帶雨具備用。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
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