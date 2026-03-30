今高溫35度 吳德榮：明起第一波鋒面降雨2階段雷陣雨掃全台

要變天了。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今日各地晴朗穩定，「晴熱如夏」，全台最高氣溫達35度。馬祖及新竹以北易有霧，中部以北空品不佳。

今各地區氣溫如下：北部17至31度、中部19至34度、南部18至35度及東部18至34度。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，明日、周三(31、1日)受鋒面影響、降雨分兩段。第1段、明中午起至傍晚，北部、東北部局部短暫陣雨機率提高，明日仍「熱如夏」；第2段較強，周三(1日)早起至晚間，雨帶由北往南移動，依序帶來局部陣雨或雷雨；周三氣溫降，北台轉涼。

吳德榮說，最新模式模擬調整為：周四、五(2、3日)相對空檔、明顯好轉，白天「熱如夏」，周五晨西北部偶有局部短暫雨的機率。周六(4日)另一鋒面移入，由北往南通過，依序帶來陣雨或雷雨，期間有強對流(伴隨雷擊、強風、瞬間強降雨)的威脅。

至於下周(5)日鋒面南移巴士海峽，空檔再現、天氣好轉。下周一(6日)白天起至周三(8日)鋒面重組再移入，又帶來強對流(伴隨雷擊、強風、瞬間強降雨)的威脅。而模式對於鋒面帶上強對流的位置及強度之模擬，不斷調整，顯示仍有變化、需持續密切觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。