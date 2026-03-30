轉診空話 醫學中心門診下轉個案僅2.7‰

台大醫院電腦斷層（ＣＴ）檢查排程壅塞，部分患者恐需遠赴新竹竹東分院，並未轉至大台北地區擁有ＣＴ的醫院，外界批評，轉診有如空話。確實如此，一一四年醫學中心門診量高達三七七○萬，但下轉個案僅十萬四千多例，約千分之二點七。

衛福部統計，民國一一三年全國共有四八四台電腦斷層設備，以區域醫院最多，共一九四台，其次為地區醫院一七○台、醫學中心一一三台。以台北為例，擁有電腦斷層的區域醫院共有北市聯醫、北醫附醫等八家，地區醫院則有中山醫院、宏恩醫院、西園醫院等六家。

社區醫院協會理事長朱益宏說，台大將患者轉至金山分院、竹東分院等自家體系，這根本是捨近求遠；健保署去年實施個別醫院總額後，醫學中心門診量持續上升，「轉診效果並不明顯」，如今要求醫中將ＣＴ檢查者下轉至其他醫院，這難上加難。

健保署統計，近三年來，醫學中心門診量持續上升，一一二年三二二六萬八千多件，一一四年則有三七七○萬二千多件，但下轉個案數量卻少之又少，一一二年僅六萬四千多件，去年也才十萬四千多件。朱益宏表示，醫學中心必須收治急重難罕等患者，但眾多病情穩定的慢性病患持續在醫中治療，這也是事實。

「台大將民眾轉到竹東、金山檢查，令人覺得不可思議。」民間監督健保聯盟發言人滕西華說，衛福部常呼籲輕症民眾不要至醫學中心就醫，或做常規檢查，但從未積極要求轉診機制。若連檢驗檢查都無法轉診，又要如何談分級醫療，建議檢討健保總額分配項目，要求醫學中心多多轉診。

對於電腦斷層（ＣＴ）候診患者轉診一事，台大醫院發言人陳彥元表示，已與北市聯醫洽談轉診及轉檢規畫，本周將再開會一次，預期本周定案，往後將再與其他合作醫院洽談相關事宜。

「候檢排程過久，恐損及急重症患者治療時機。」醫療改革基金會執行長林雅惠說，衛福部應正視各醫學中心檢驗壅塞的背後原因，除了缺乏適度轉診，是否與檢查量能暴增、放射師人力短缺等有關，應盡速解決。

衛福部表示，將協助地方衛生局統籌規畫篩檢分流，導引公費篩檢民眾至區域及地區醫院就近受檢，盡量少至醫學中心。推動「低劑量電腦斷層」公費肺癌篩檢的國健署呼籲，符合受檢資格者多至區域及地區醫院進行胸部檢查。