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台大醫院CT檢查爆滿！恐是放射師不足所致 最新預招僅募到「個位數」

電腦斷層壅塞 病患盼醫檢做好分流

聯合報／ 記者邱瑞杰戴永華／連線報導

為了接受電腦斷層（ＣＴ），遠赴新竹，多名台大醫院患者均表示，為了盡早得知結果，接受治療，即使再遠，交通不便，也是得去一趟；與其在台大醫院久等數月，甚至半年，不如接受院方安排，前往台大金山分院、竹東分院受檢。

宜蘭縣民游先生表示，宜蘭醫療資源不足，沒有醫學中心，如果病情嚴重，就必須轉診至台大等醫學中心就診，這也是沒辦法的事。就算舟車勞頓，得至金山、竹東接受高階影像檢查，還是必須想辦法受檢。

宜蘭吳先生說，電腦斷層仍有一定輻射量，「沒事不會去照的啦」，如果醫師覺得需要檢查或轉診，就算交通再不便也是要去，何況又不是經常在照ＣＴ，忍受不便，也是為了身體健康。

基隆市俞姓市民認為，應該做好分流，只是做健康檢查，與其在台大醫院不知等到猴年馬月，不如接受院方安排，前往台大金山分院檢查，如果兩院都使用同一套設備，到金山分院能夠提早檢查，並沒有什麼不好，也讓台大電腦斷層的檢查量能夠留給急重症患者。

基隆市楊姓市民曾到台大金山分院接受電腦斷層檢查，他說，從基隆到台大總院或到金山分院，距離差不多。基隆往金山有公車，班次可能不密集，但時間安排好，問題不大。如果自己開車更方便，因為金山分院幾乎沒有停車的困擾。

新竹 金山 基隆 電腦斷層 台大醫院 醫學中心

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