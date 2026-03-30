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台大醫院CT檢查爆滿！恐是放射師不足所致 最新預招僅募到「個位數」

醫事人力荒 民團籲衛福部檢討

聯合報／ 記者沈能元／台北報導

台大電腦斷層（ＣＴ）檢查壅塞，外界認為，與放射師人力不足有關。為因應五月即將開幕的健康大樓，該院影像醫學部擬招募院聘廿二名醫事放射師，但目前僅招募到個位數，原因在於薪資低，就有放射師表示，公立醫院年薪約七十多萬，私立醫院卻可能破百萬。

「公立體系醫院電腦斷層（ＣＴ）檢查爆滿，完全是供需問題，這也是公立醫院的痛。」放射線醫學會名譽理事、台北榮總影像醫療部主治醫師郭萬祐說，國人自我健康意識覺醒，均希望得到更好的檢查、治療，導致ＣＴ檢查量能增加，再者，檢查儀器精密，影像資料繁多，加上放射科人力不足，當然拉長了病人候檢時間。

郭萬祐表示，年輕世代追求生活品質、薪資待遇，公立醫院薪資缺乏彈性，而私立醫院卻可隨時調整，這讓新一代放射師不願意至公立醫院服務。

一名放射師說，公立醫院月薪約四萬至五萬元，合併年終等各類獎金、津貼等，年薪約七十多萬元，但至私立醫院卻可能上看百萬，同樣每天工時八小時，公立醫院當然招募不佳。

就有網友貼文指稱，台大醫院影像醫學部招募院聘醫事放射師廿二人，但似乎乏人問津。對此，台大醫院發言人陳彥元表示，健康大樓即將開幕，新增兩台電腦斷層、兩台磁振造影，正招募放射師，而目前僅招募到個位數。

醫療改革基金會執行長林雅惠指出，除放射師，大部分公立醫院均急缺藥師、護理師、呼吸治療師、醫檢師等醫事人員。衛福部應盡速公布醫事人力量能評估報告，並重新修正人力標準，否則暴增的檢驗量能，只是將第一線醫事人員推向更崩潰的邊緣。「目前各醫院因應之道幾乎都是加薪，可是效果有限。」民間監督健保聯盟發言人滕西華說，政府應規畫配套措施，針對醫療等特定產業，擬定延後退休年齡、退休人力再應用等新制，才能解決人力不足問題。

滕西華 醫院 電腦斷層 衛福部

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