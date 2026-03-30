萌芽不良 葉片褐化 雲嘉投春茶告急

中南部久旱不雨，衝擊茶葉生長，雲林、嘉義、南投出現茶樹萌芽不良、葉片褐化、落葉普遍，讓春茶告急，茶農直言只能設法澆水讓茶樹活下來，憂心採收延後，甚至減產，一旦品質下滑，恐影響價格，「雙重打擊」。

農業部於廿七日公告，將嘉縣竹崎、梅山、番路及阿里山等四鄉鎮列為一至二月乾旱農業天然災害現金救助地區，救助損失率達兩成以上者；對於雲林山區，農業部茶及飲料作物改良場南部分場長林儒宏表示，初步判定損失已超過兩成，符合天然災害救助標準，將啟動相關程序；南投縣政府也評估啟動天然災害救助。

大阿里山地區茶農直言，長時間未降雨導致土壤乾裂，踩在園區只聽見枯葉沙沙聲，甚至連去年施的有機肥料都尚未分解；番路鄉隙頂茶農黃昶升說，山區水源優先供應民生，農業用水極為有限，目前只能設法澆水讓茶樹活下來，避免全枯死。

「今年乾旱程度歷年少見。」古坑鄉樟湖村長廖永樹種茶逾四十年，他說，即使投入人力載水灌溉三個月，效果仍有限，自家一公頃茶園今年估計損失逼近九成，以產量來看，原本一公頃可收六、七千台斤茶菁，多數茶園今年僅剩約三千台斤，無水源者甚至降至一千台斤以下，品質下滑恐影響價格，形成雙重打擊。

屬草嶺高山茶區的草嶺村長陳兵通指出，此次乾旱情況比二○二三年更為嚴峻，草嶺村種植面積約一百多公頃，超過八成茶園受損，多數損失幅度達八成以上，已有半數茶園放棄收成，他自種五公頃茶園損失超過七成，尤其無法載水的區域最為嚴重，「只靠霧氣根本不夠」，盼及早降雨挽救災情。

南投縣情況同樣嚴峻，鹿谷、竹山及仁愛等主要產區入春以來降雨明顯不足，茶樹遲遲未見新芽萌發，茶園仍墨綠一片，茶農表示，往年三月茶園應已轉為嫩綠，今年採收時程延後，甚至面臨無茶可採的困境，同時，高山茶區特別仰賴雨水、山泉水及霧氣等滋潤茶樹，恐削弱茶葉風味。農會估計，仁愛鄉春茶初估減產幅度恐達三成、鹿谷鄉恐高達五成。