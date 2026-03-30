快訊

台大醫院CT檢查爆滿！恐是放射師不足所致 最新預招僅募到「個位數」

聽新聞
0:00 / 0:00

萌芽不良 葉片褐化 雲嘉投春茶告急

聯合報／ 記者陳雅玲李宗祐賴香珊游振昇／連線報導

中南部久旱不雨，衝擊茶葉生長，雲林、嘉義、南投出現茶樹萌芽不良、葉片褐化、落葉普遍，讓春茶告急，茶農直言只能設法澆水讓茶樹活下來，憂心採收延後，甚至減產，一旦品質下滑，恐影響價格，「雙重打擊」。

農業部於廿七日公告，將嘉縣竹崎、梅山、番路及阿里山等四鄉鎮列為一至二月乾旱農業天然災害現金救助地區，救助損失率達兩成以上者；對於雲林山區，農業部茶及飲料作物改良場南部分場長林儒宏表示，初步判定損失已超過兩成，符合天然災害救助標準，將啟動相關程序；南投縣政府也評估啟動天然災害救助。

大阿里山地區茶農直言，長時間未降雨導致土壤乾裂，踩在園區只聽見枯葉沙沙聲，甚至連去年施的有機肥料都尚未分解；番路鄉隙頂茶農黃昶升說，山區水源優先供應民生，農業用水極為有限，目前只能設法澆水讓茶樹活下來，避免全枯死。

「今年乾旱程度歷年少見。」古坑鄉樟湖村長廖永樹種茶逾四十年，他說，即使投入人力載水灌溉三個月，效果仍有限，自家一公頃茶園今年估計損失逼近九成，以產量來看，原本一公頃可收六、七千台斤茶菁，多數茶園今年僅剩約三千台斤，無水源者甚至降至一千台斤以下，品質下滑恐影響價格，形成雙重打擊。

屬草嶺高山茶區的草嶺村長陳兵通指出，此次乾旱情況比二○二三年更為嚴峻，草嶺村種植面積約一百多公頃，超過八成茶園受損，多數損失幅度達八成以上，已有半數茶園放棄收成，他自種五公頃茶園損失超過七成，尤其無法載水的區域最為嚴重，「只靠霧氣根本不夠」，盼及早降雨挽救災情。

南投縣情況同樣嚴峻，鹿谷、竹山及仁愛等主要產區入春以來降雨明顯不足，茶樹遲遲未見新芽萌發，茶園仍墨綠一片，茶農表示，往年三月茶園應已轉為嫩綠，今年採收時程延後，甚至面臨無茶可採的困境，同時，高山茶區特別仰賴雨水、山泉水及霧氣等滋潤茶樹，恐削弱茶葉風味。農會估計，仁愛鄉春茶初估減產幅度恐達三成、鹿谷鄉恐高達五成。

農業部 南投縣

延伸閱讀

大阿里山茶區春茶受旱嚴重 農業部公告4鄉每公頃救助10萬元

久旱釀茶災！春茶不萌芽 茶農「乾」著急盼清明雨救命

春茶缺水延遲萌芽 苗栗茶農自聘水車澆灌應急

農業部今修正農業天然災害救助 今年一月起災損回溯適用

相關新聞

把握明天好天氣！「最強春雨鋒面來襲」北東防雷雨 清明連假雨中掃墓

明日天氣穩定，溫度回升，中央氣象署預報員林定宜表示，未來1周受到2波鋒面影響，明天天氣最穩定，各地多雲到晴，周二春雨首波鋒面接近，周三受鋒面影響全台有雨，周五第二波鋒面接近，清明連假的周六、周日受鋒面影響，同樣全台有雨，尤其周六的春雨鋒面較上一波大，東北部需慎防較大雨勢。

台大醫院CT檢查爆滿！恐是放射師不足所致 最新預招僅募到「個位數」

近日，台大醫院門診貼出公告，電腦斷層（CT）檢查排程說明指出，因總院檢查排程較為緊繃，總院、癌醫分院及北護分院名額已滿。外界直指，此與台大醫院放射師人力不足有關，對此，台大醫院發言人陳彥元說，目前總院放射師人力101人中缺額2人，相關檢查都仍在進行；但因應五月開幕的健康大樓正預召所需22名醫事放射師，現在僅召募到個位數，持續召募中。

接生費擬大幅調升2至3倍 衛福部出手搶救產科崩跌危機

少子化衝擊醫療體系，產科首當其衝。衛福部長石崇良近日在醫學會中透露，政府正規畫大幅調升產科醫師接生給付，幅度可望達現行2至3倍，並將依偏鄉與艱困地區差異化調整，盼穩住產科醫療量能，避免「無人接生」的危機進一步擴大。

屏東規模4.7地震位置罕見為「空白區」 氣象署：未來3天留意規模4餘震

屏東來義鄉今中午11時12分發生規模4.7地震，地震深度23.3公里，最大震度3級，中央氣象署地震測報中心主任吳健富指出，本次地震為獨立事件，且發生位置罕見，為地震學所稱空白區，過去較少發生地震，未來3天需留意規模3至4的餘震。

九州慢行 走進器物世界

日本九州七個縣有高達卅三個陶瓷產地，有行旅邀請生活器物專家，溫事主理人Rick領航，走訪佐賀的唐津、有田、伊萬里和有「天空的窯鄉」之稱的小石原，尋訪器物產地和地方窯廠。同時安排造訪日本唯一陶瓷鳥居「陶山神社」；漫步八女市，體驗一場結合知性和感性的旅行。

讀者4月號 延長巔峰歲月

「人的巔峰年齡」，不同時代有不同的標準，但作者認為，何時巔峰是其次，重要的是盡可能持久，所以要讓自己變得更聰明，經濟更寬裕，同時別把身體弄得太差，人大概就能延長自身的巔峰歲月。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。