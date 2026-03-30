周三春雨短暫難解渴 中南部等梅雨

清明時節雨紛紛，中央氣象署表示，春雨首波鋒面周二接近台灣，周三全台有雨，周五第二波鋒面南下，周六、周日同樣全台均有雨，但春雨多為短暫性降雨，降雨範圍為中部以北，若要全面性解決中南部缺水困境，需等到五、六月梅雨季。

中央氣象署預報員林定宜表示，未來一周受兩波鋒面影響，周三第一波鋒面通過，東北季風增強，全台有雨，清晨至上午，中部以北慎防局部較大雨勢，東北部則有短暫陣雨或雷雨，其他地區則為局部短暫陣雨。

周四東北季風減弱，周五第二波鋒面接近，各地為多雲到晴，午後中部以北、宜花山區有局部短暫雷陣雨。周六、周日持續受到鋒面影響，周六春雨鋒面較上一波強，中部以北、東北部出現短暫陣雨或雷雨，且有局部較大雨勢，其他地區為局部短暫陣雨。

林定宜指出，春雨多為短暫性降雨，較難解決旱象，尤其春雨主要降雨範圍為中部以北，南部幾乎沒雨，因降雨有限，若要全面性解決中南部缺水困境，需等到五、六月梅雨季，西南季風帶來的大量陣雨，才有助水庫解渴。

日月潭水剩六成 魚虎逞凶

日月潭水庫蓄水量雖仍有六成，但水位高度降至七四一點六三公尺，逼近碼頭遊艇停駛的七四○公尺水位；天氣炎熱，潭水消退，少了岸邊倒木雜草遮蔽，魚虎更加活躍，知名釣客「日月潭一等高」最近貼出照片，一台斤重的珍珠石斑竟剩下一半魚身，尾部至腹部遭魚虎逞凶啃咬殆盡，畫面駭人。

釣客「日月潭一等高」表示，重逾一台斤的石斑遭魚虎狠咬，原因在於春雨不來，全台水情嚴峻，潭水消退，過去可以在岸邊低水位找倒木掩蔽的魚類，因水位消退，只能往較深水域移動，再者，少了遮蔽物，慘遭魚虎鎖定攻擊。建議加強移除成體魚虎，降低繁殖率，避免威脅其他魚類。