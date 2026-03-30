讀者4月號 延長巔峰歲月

日本九州七個縣有高達卅三個陶瓷產地，有行旅邀請生活器物專家，溫事主理人Rick領航，走訪佐賀的唐津、有田、伊萬里和有「天空的窯鄉」之稱的小石原，尋訪器物產地和地方窯廠。同時安排造訪日本唯一陶瓷鳥居「陶山神社」；漫步八女市，體驗一場結合知性和感性的旅行。

2026-03-30 00:10