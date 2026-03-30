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讀者4月號 延長巔峰歲月

聯合報／ 台北訊

「人的巔峰年齡」，不同時代有不同的標準，但作者認為，何時巔峰是其次，重要的是盡可能持久，所以要讓自己變得更聰明，經濟更寬裕，同時別把身體弄得太差，人大概就能延長自身的巔峰歲月。

「管仲的奢侈經濟學」，孔子一生最佩服的人有「兩個半」：第一個是周公，這是他的精神偶像，孔子經常夢到這個人；第二個是老子，孔子說，老子就像一條神龍；剩下半個就是管仲，為什麼管仲會被孔子佩服一半呢？

「《背影》沒告訴你的事」，朱自清的散文《背影》打動無數人，但朱自清與其父親關係十分緊張，朱自清這篇散文化解了父子長久以來的心結。他是在何種情況下寫這篇散文的？作者告訴你背後的故事。

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「人的巔峰年齡」，不同時代有不同的標準，但作者認為，何時巔峰是其次，重要的是盡可能持久，所以要讓自己變得更聰明，經濟更寬裕，同時別把身體弄得太差，人大概就能延長自身的巔峰歲月。

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