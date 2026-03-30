快訊

台大醫院CT檢查爆滿！恐是放射師不足所致 最新預招僅募到「個位數」

聽新聞
0:00 / 0:00

統一超號召 響應世界關燈日

聯合報／ 記者林海／台北報導
三月廿八日Earth Hour世界關燈日，統一超商號召全球永續夥伴及關係企業超過一點五萬個據點共同響應。圖／統一超提供
三月廿八日Earth Hour世界關燈日，統一超商號召全球永續夥伴及關係企業超過一點五萬個據點共同響應。圖／統一超提供

全球最大規模環保節能行動「Earth Hour世界關燈日」活動於三月廿八日登場，統一超商不僅是第五年參與，更連續三年取得世界自然基金會官方授權擔任台灣區主辦單位，今年創新展開「關燈一加一小時」延長關閉門市招牌燈時數，也邀請海內外企業永續夥伴與供應商一起「雙倍」響應。

統一超今年邀集包括統一企業集團與關係企業逾卅個品牌，以及合作企業、政府機關及公益團體等永續夥伴，總計約五四○個品牌、逾一點五萬個據點聯合響應世界關燈日，再創新高。

統一超商這次也擴大規模，邀請海外企業夥伴菲律賓7-ELEVEN參與，台、菲兩地7-ELEVEN共計突破萬間門市，打造「亞洲跨國連鎖超商最大規模關燈行動」，其中菲律賓7-ELEVEN超過四千五百家門市共同響應，預計世界關燈日當晚將節省超過五千兩百度的電力，相當於減少約三千公斤的二氧化碳排放量。

統一超長期推動門市節能設計專案，實施節能措施、汰換與使用節能設備、建置再生能源裝置等，提升門市能源使用效率，並制定「門市節能獎勵管理辦法」，二○二四年門市透過節能專案共約節省超過一點二億度電、減少逾六點一萬公噸碳排，相當於約一千萬戶家庭一日用電量。

除積極倡議Earth Hour世界關燈日活動，統一超自二○二四年六月起領先同業實施部分7-ELEVEN門市於凌晨限時關閉招牌燈政策，累積已節省逾二五○萬度電、減少近一二五萬公斤碳排量。

再生能源 統一超商 菲律賓

延伸閱讀

台中大甲商圈店家響應「世界關燈日」 49家店家參與

元大金控響應地球一小時關燈 攜手海外據點、供應商節能減碳愛地球

3月28日Earth Hour世界關燈日 統一超商號召全球永續夥伴及關係企業 超過1.5萬個據點共同響應

統一超今年將串聯台菲7-11關燈　規模居3大超商之最

相關新聞

把握明天好天氣！「最強春雨鋒面來襲」北東防雷雨 清明連假雨中掃墓

明日天氣穩定，溫度回升，中央氣象署預報員林定宜表示，未來1周受到2波鋒面影響，明天天氣最穩定，各地多雲到晴，周二春雨首波鋒面接近，周三受鋒面影響全台有雨，周五第二波鋒面接近，清明連假的周六、周日受鋒面影響，同樣全台有雨，尤其周六的春雨鋒面較上一波大，東北部需慎防較大雨勢。

台大醫院CT檢查爆滿！恐是放射師不足所致 最新預招僅募到「個位數」

近日，台大醫院門診貼出公告，電腦斷層（CT）檢查排程說明指出，因總院檢查排程較為緊繃，總院、癌醫分院及北護分院名額已滿。外界直指，此與台大醫院放射師人力不足有關，對此，台大醫院發言人陳彥元說，目前總院放射師人力101人中缺額2人，相關檢查都仍在進行；但因應五月開幕的健康大樓正預召所需22名醫事放射師，現在僅召募到個位數，持續召募中。

接生費擬大幅調升2至3倍 衛福部出手搶救產科崩跌危機

少子化衝擊醫療體系，產科首當其衝。衛福部長石崇良近日在醫學會中透露，政府正規畫大幅調升產科醫師接生給付，幅度可望達現行2至3倍，並將依偏鄉與艱困地區差異化調整，盼穩住產科醫療量能，避免「無人接生」的危機進一步擴大。

屏東規模4.7地震位置罕見為「空白區」 氣象署：未來3天留意規模4餘震

屏東來義鄉今中午11時12分發生規模4.7地震，地震深度23.3公里，最大震度3級，中央氣象署地震測報中心主任吳健富指出，本次地震為獨立事件，且發生位置罕見，為地震學所稱空白區，過去較少發生地震，未來3天需留意規模3至4的餘震。

九州慢行 走進器物世界

日本九州七個縣有高達卅三個陶瓷產地，有行旅邀請生活器物專家，溫事主理人Rick領航，走訪佐賀的唐津、有田、伊萬里和有「天空的窯鄉」之稱的小石原，尋訪器物產地和地方窯廠。同時安排造訪日本唯一陶瓷鳥居「陶山神社」；漫步八女市，體驗一場結合知性和感性的旅行。

讀者4月號 延長巔峰歲月

「人的巔峰年齡」，不同時代有不同的標準，但作者認為，何時巔峰是其次，重要的是盡可能持久，所以要讓自己變得更聰明，經濟更寬裕，同時別把身體弄得太差，人大概就能延長自身的巔峰歲月。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。