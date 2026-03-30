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統一超號召 響應世界關燈日
全球最大規模環保節能行動「Earth Hour世界關燈日」活動於三月廿八日登場，統一超商不僅是第五年參與，更連續三年取得世界自然基金會官方授權擔任台灣區主辦單位，今年創新展開「關燈一加一小時」延長關閉門市招牌燈時數，也邀請海內外企業永續夥伴與供應商一起「雙倍」響應。
統一超今年邀集包括統一企業集團與關係企業逾卅個品牌，以及合作企業、政府機關及公益團體等永續夥伴，總計約五四○個品牌、逾一點五萬個據點聯合響應世界關燈日，再創新高。
統一超商這次也擴大規模，邀請海外企業夥伴菲律賓7-ELEVEN參與，台、菲兩地7-ELEVEN共計突破萬間門市，打造「亞洲跨國連鎖超商最大規模關燈行動」，其中菲律賓7-ELEVEN超過四千五百家門市共同響應，預計世界關燈日當晚將節省超過五千兩百度的電力，相當於減少約三千公斤的二氧化碳排放量。
統一超長期推動門市節能設計專案，實施節能措施、汰換與使用節能設備、建置再生能源裝置等，提升門市能源使用效率，並制定「門市節能獎勵管理辦法」，二○二四年門市透過節能專案共約節省超過一點二億度電、減少逾六點一萬公噸碳排，相當於約一千萬戶家庭一日用電量。
除積極倡議Earth Hour世界關燈日活動，統一超自二○二四年六月起領先同業實施部分7-ELEVEN門市於凌晨限時關閉招牌燈政策，累積已節省逾二五○萬度電、減少近一二五萬公斤碳排量。
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