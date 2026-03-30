齒間有愛 醫者仁心／吳家佑 投入教學培育後輩 病人性命當責任

深夜的手術室燈光明亮，時間過了午夜，對多數人而言，一天早已結束，但這對台北醫學大學附設醫院牙科部主任吳家佑來說，這樣的時刻，只是日常工作的一部分。

「昨天口腔癌手術開到晚上12點，今天臨時接了急診外傷手術。」吳家佑語氣平靜，彷彿在描述尋常不過的醫療場景。在這個講究效率與生活品質的時代，他選了一條最辛苦、也最少人願意走的路。

學生時代 偏鄉義診立定志向

多數人對牙醫的印象，停留在補牙、洗牙、矯正、植牙，吳家佑選擇的卻是牙科中最接近醫學核心領域的口腔顎面外科。這個專科不只看牙，更處理顏面外傷、顎骨重建、口腔癌等高難度手術，是少數需要同時具備牙醫與醫學訓練的領域。

吳家佑選擇的是牙科中最接近醫學核心領域的口腔顎面外科。記者潘俊宏／攝影

「癌症病人來找我，是把命交給我。」吳家佑說，口腔癌高居台灣男性十大癌症死因第四位，多數患者不想就醫主因是怕治療副作用、辛苦的治療過程、經濟與家庭負擔等。口腔癌患者多經濟弱勢的藍領階級，確診時多為晚期，面對高昂自費藥物等，近年已成為「弱勢癌症」。

吳家佑表示，大學聯考錄取牙醫系，原本是順著成績就讀，但真正改變行醫的關鍵，是學生時代的偏鄉義診。曾多次深入宜蘭南澳、花東部落，為當地居民做口腔檢查與衛教，居民扶老攜幼排隊等看牙。在那裡，他第一次真正看見口腔癌的樣貌「一個個無力承擔疾病的生命」。

吳家佑表示，很多人有病變，但完全沒有概念，也不會主動就醫，他們多半是勞工、司機，長期嚼檳榔、抽菸、喝酒，既是高風險族群，也是社會經濟弱勢。一旦罹癌，不只是健康崩塌，整個家庭也跟著陷入困境。這段義診經驗，讓他明白，醫療不只是技術，是走向需要的人的責任。

自掏腰包 說服病人接受治療

臨床上，讓吳家佑最放不下的是病人說「我不想治療」，有些人沒錢又不想拖累家人，加上口腔癌病程漫長，因腫瘤潰爛會漸漸無法進食、傷口氣味刺鼻，還會影響外觀與社交，這都是患者需要承受的漫長折磨。

「很多人現在不治療，之後會後悔，那時就來不及了。」吳家佑除了是一位醫師，更像一位陪伴者與說服者，主動向患者留下聯絡方式，致電關心甚至反覆溝通，只為讓病人跨出治療那步。

在吳家佑的診間，仍有許多付不起醫療費的病人，雖然健保已大幅降低治療負擔，但對打零工、收入不穩的患者而言，幾千元仍是一道難以跨越的經濟門檻。「真的不行，有時候就自己幫忙付。」

面對醫療 不講神技心要謙卑

吳家佑說，病人只要撐過治療，就有重生的機會。從醫近25年，他對醫療的理解是愈來愈謙卑，他不追求神乎其技的醫術，而是把每次治療都當作與病人共同面對疾病的過程，重視醫病溝通與信任，因為敵人不是彼此，是疾病。

除了臨床工作，吳家佑長年投入教學，培養下一代口腔外科醫師。看著一屆屆的學生投入醫療前線，服務更多病人，他說「這成為我很大的動力。」醫療不是個人技術，應該是被延續的責任。

北醫口腔顎面外科主任吳家佑。 圖／吳家佑提供

吳家佑

●年齡：48歲

●現職：

北醫附醫牙科部主任

北醫附醫牙科部口腔顎面外科專任主治醫師

●學歷：台北醫學大學牙醫學系學士、碩士、博士

●經歷：

北醫附醫牙科部住院醫師

北醫附醫牙科部口腔顎面外科總醫師

北醫附醫牙科部口腔顎面外科專任主治醫師

中華民國口腔顎面外科學會專科醫師

●專長：

顏面骨折及顏面軟組織外傷手術處理、口腔顎顏面腫瘤手術處理、顎面矯正手術、顳顎關節疾病手術處理、大唾液腺疾病之外科處理、口腔癌、口腔腫瘤、顏面外傷與骨折

●執業時間：近25年