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台大醫院CT檢查爆滿！恐是放射師不足所致 最新預招僅募到「個位數」

健康你我他／嚴控飲食熱量 達成理想體重

聯合報／ 文／楊靜芳（中市南區）
飲食和運動雙管齊下，持續一周，體重由54.1、53.7減至52.8公斤。圖／楊靜芳提供
飲食和運動雙管齊下，持續一周，體重由54.1、53.7減至52.8公斤。圖／楊靜芳提供

我對體重很在意，不只為了身材，主要是為了健康。因有糖尿病家族史，讓我在飲食上會多留意。過年親友聚餐是多年沿襲的傳統，從年夜飯吃到初五，對體重特別敏感的我，初六一早秤量出54.1公斤，對於期望保持在52公斤的我來說，看到這數字，立刻開始啟動減重計畫。

飲食部分，首要減少澱粉類攝取，元氣早餐的主食須減半，原本一個菜包或麵包減為半個，其餘不變。我長期吃蛋奶素，午餐和晚餐的蛋白質攝取，以蛋和豆類製品為主；當要控制體重時，蛋白質和蔬菜的份量依舊，午餐便將主食飯或麵減為三分之二，晚餐後活動量少，則減為三分之一，湯也由大碗改為小碗盛裝。

運動部分，由一周4天增加到6天，每天約40分鐘到1小時，包含兩天瑜伽操、騎車半小時、兩天核心肌群訓練和兩天暖身操。

飲食和運動雙管齊下，加上嚴禁甜點，如此持續一周，便由54.1、53.7減至52.8公斤，離理想體重不遠了。體重的增加絕不是一天兩天的事，想讓它降下來更要持之以恆，等達到理想體重時，須控制住。

當然美食誘惑總是難以抗拒，只要謹記一個原則：這餐多吃的熱量須由前後兩餐少吃一些來調整，這樣便可以維持理想體重了。

糖尿病 蛋白質 飲食 健康 體重

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