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健康名人堂／失智症教導我們要彼此溫柔對待

聯合報／ 徐文俊

失智症，是一種關係的疾病。它不止影響大腦中的記憶與認知功能，更牽動著人與人之間的連結。當一個人開始遺忘、混淆與誤解，改變的不只是行為，而是整個與人的互動。熟悉的對話變得斷裂，理所當然的理解開始錯位，關係不再如過往自然流動，出現張力與距離。

有位門診失智個案，他有一塊地，兩個兒子。早上遇見大兒子，他說，這塊地將來要給你；數小時後見到二兒子，也說這塊地要留給你。本於愛，父親沒有欺騙；相信父親的愛，兩個兒子也沒錯。然而，當承諾有衝突，誤會滋長，可能讓兄弟為此爭執數十年。

患者記憶錯亂 態度變化難料

這故事裡沒有壞人，真正撕裂關係的是那個未被理解的疾病。這樣的「錯誤」，出於大腦變了，並非父親的選擇。當記憶逐漸片段，時間連續性鬆動，一個人便只能活在每一個當下，用有限線索理解世界。對外人而言，那是前後矛盾；對當事人而言，每一刻都是真誠的回應。

曾有位長者，早上他困惑詢問，下午卻憤怒地下了定論。這樣的落差，讓身邊的人震驚又受傷，也開始懷疑對方的動機與態度。然而，從醫學角度，此現象與記憶喚回困難與時間序列混亂有關。對當事人而言，可能並非「改變立場」，乃是在每個當下，都在用殘存的片段重新拼湊世界。

他所說的每一句話，都帶著當下的真實，但未必與過去一致。當我們仍用「過去的他」來要求「現在的他」，關係便容易在期待與現實間產生裂縫。

林靜芸醫師在照顧失智的先生時，經歷了深刻的轉變。她坦言，困難不在於照顧本身，在於「熟悉的人逐漸變得陌生」的失落。當她放下對過去的執著，不再要求對方回到原本的樣子，學習陪伴此刻的他，關係出現更深層的連結。那是不依賴記憶的親密，是建立在彼此的內心相遇。

重新理解對方 情感再次連結

陶曉清小姐在陪伴丈夫走過失智歷程時逐漸體會，真正的挑戰不只在照顧的辛勞，而是如何重新理解對方。當重複提問不再被視為困擾，當錯誤記憶不再急於修正，她開始學會走進對方的世界，而不是把對方拉回自己的世界。關係不再建立在正確與否，而是情感的連結。

美國前總統雷根女兒派蒂戴維斯分享，她在陪伴父親時，對失智者的溫柔，本質上是對尊嚴的守護與對情感的同理。她相信，大腦可以生病，靈魂依然完整。所謂溫柔，是全然接納對方的當下，而不是執著於他還記不記得。與其害怕他不再認得你，不如此刻真誠地去愛。記憶消失，被愛的感受仍可被深深地接住。

失智症帶來的不只是認知功能退化，更是關係模式的改變。當記憶不再可靠，關係需轉向理解與情感，而沒有對錯。許多衝突，其實不是來自於人的惡意；許多傷害，也不是故意，而是在不理解中逐漸累積。

早期診斷介入 守住彼此關係

認識失智症，不只為了早期診斷與介入，守住關係更是介入的主軸。當我們願意理解，就能少一點指責，多一分體諒；當我們學會接納對方，就能讓關係在變動中仍保有溫度；當我們選擇留下陪伴，即使語言流失、記憶模糊，連結依然可以存在。在失智症的世界裡，我們終會明白，真正重要的不是記得多少事情，而是如何溫柔對待。

（作者徐文俊為台灣失智症協會理事長、瑞智社會福利基金會董事長、林口長庚失智症中心主治醫師）

失智症 林靜芸 認知功能

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