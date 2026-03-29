快訊

台大醫院CT檢查爆滿！恐是放射師不足所致 最新預招僅募到「個位數」

國防部：82套海馬士火箭頭期款 美方已同意延緩交付

獨／韓國啦啦隊女神連2次放鳥 B2不忍了！跨海提告求償500萬

聽新聞
0:00 / 0:00

汽、柴油調漲遭指揩油 中油嚴正否認、吸收漲幅逾69億元

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
台灣中油29日嚴正澄清，自中東爆發美伊戰爭以來，國際油價急遽上漲，第一時間啟動美伊戰爭專案平穩機制，吸收絕大部分汽、柴油價格漲幅，並無媒體所稱超漲之情事。記者許正宏／攝影
台灣中油29日嚴正澄清，自中東爆發美伊戰爭以來，國際油價急遽上漲，第一時間啟動美伊戰爭專案平穩機制，吸收絕大部分汽、柴油價格漲幅，並無媒體所稱超漲之情事。記者許正宏／攝影

有媒體報導質疑國內汽、柴油價格調漲並指稱台灣中油藉此揩油消費者，台灣中油29日嚴正澄清，並重申自2月28日中東爆發美伊戰爭以來，國際油價急遽上漲，台灣中油配合政策優先承擔物價穩定責任，第一時間啟動美伊戰爭專案平穩機制，吸收絕大部分汽、柴油價格漲幅，實質減輕消費者用油負擔，並無媒體所稱超漲之情事。

面對國際油價自2月28日美伊戰爭爆發迄今已上漲逾120％以上，台灣中油優先承擔物價穩定責任，以最新一週（3月30日至4月5日）汽油價格調整為例，每公升原應調漲高達 10.9 元，經亞鄰最低價原則再擴大增加吸收金額及美伊戰爭專案平穩機制吸收75％後，合計汽油每公升吸收達 9.2 元，最終僅實際調漲每公升 1.7 元，遠低於其他亞鄰國家調漲金額。自2月28日迄3月29日止，預估汽、柴油合計吸收金額逾69.9億元，除減輕消費者用油負擔，亦對國內物價穩定有所貢獻。

環顧全球各國皆受美伊戰事嚴重衝擊，部分國家甚至出現供應缺口或採取配給措施，各國政府紛紛祭出補貼及限制油價措施，以亞鄰國家為例，近期日本調升對國內油價補貼金額及韓國政府實施石油產品價格上限措施，但台灣中油汽柴油零售價仍持續維持亞鄰國家最低價，嚴重影響公司財務，籲請媒體不應以「超收」等誤導性標題抹煞台灣中油全體員工的努力。

中東地區自2月28日爆發美伊戰爭起，台灣中油立即啟動緊急調度，包括以提前調貨、同業換貨、市場購買現貨等三大方案穩定國內油品之供應，所增加之額外成本與費用皆未於油價公式中反映，均由台灣中油承擔。台灣中油再次強調，未來仍以確保能源供應及配合政府穩定物價為首要之務，籲請各界與朝野立委共同支持台灣中油的財務支持方案，讓台灣中油穩健經營，以撐得更久、走得更遠。

中油 國際油價 美伊戰爭 物價

延伸閱讀

不認同政府凍漲油價 學者反喊該漲：不然問題更大

未如市場預期 中油續漲油價

要上游不漲 更應助民企度難關

國際油價飆漲…這地汽油每公升130元全球最貴 台灣相對便宜

相關新聞

把握明天好天氣！「最強春雨鋒面來襲」北東防雷雨 清明連假雨中掃墓

明日天氣穩定，溫度回升，中央氣象署預報員林定宜表示，未來1周受到2波鋒面影響，明天天氣最穩定，各地多雲到晴，周二春雨首波鋒面接近，周三受鋒面影響全台有雨，周五第二波鋒面接近，清明連假的周六、周日受鋒面影響，同樣全台有雨，尤其周六的春雨鋒面較上一波大，東北部需慎防較大雨勢。

台大醫院CT檢查爆滿！恐是放射師不足所致 最新預招僅募到「個位數」

近日，台大醫院門診貼出公告，電腦斷層（CT）檢查排程說明指出，因總院檢查排程較為緊繃，總院、癌醫分院及北護分院名額已滿。外界直指，此與台大醫院放射師人力不足有關，對此，台大醫院發言人陳彥元說，目前總院放射師人力101人中缺額2人，相關檢查都仍在進行；但因應五月開幕的健康大樓正預召所需22名醫事放射師，現在僅召募到個位數，持續召募中。

接生費擬大幅調升2至3倍 衛福部出手搶救產科崩跌危機

少子化衝擊醫療體系，產科首當其衝。衛福部長石崇良近日在醫學會中透露，政府正規畫大幅調升產科醫師接生給付，幅度可望達現行2至3倍，並將依偏鄉與艱困地區差異化調整，盼穩住產科醫療量能，避免「無人接生」的危機進一步擴大。

屏東規模4.7地震位置罕見為「空白區」 氣象署：未來3天留意規模4餘震

屏東來義鄉今中午11時12分發生規模4.7地震，地震深度23.3公里，最大震度3級，中央氣象署地震測報中心主任吳健富指出，本次地震為獨立事件，且發生位置罕見，為地震學所稱空白區，過去較少發生地震，未來3天需留意規模3至4的餘震。

清朝台灣最大颱風！台江內海被填平變陸地 安平、赤崁從此相連

颱風幾乎每年都有，伴隨著所有台灣人的成長。回顧清朝時期，台灣最大的颱風會是哪一場？根據中華傳播管理學會的「歷史查核計畫」報告初稿，因為當時的記載不夠精準，這個問題很難回答，但是如果以對台灣地形地貌的影響來看...

中油因應國際油價急遽上漲優先承擔物價穩定責任 籲請支持穩定經營

針對部分媒體報導質疑國內汽、柴油價格調漲並指稱台灣中油藉此揩油消費者，台灣中油29日嚴正澄清並重申，自2月28日中東爆發美伊戰爭以來，國際油價急遽上漲，台灣中油配合政策優先承擔物價穩定責任，第一時間啟動美伊戰爭專案平穩機制，吸收絕大部分汽、柴油價格漲幅，實質減輕消費者用油負擔，並無媒體所稱超漲之情事。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。