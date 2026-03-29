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台大醫院CT檢查爆滿！恐是放射師不足所致 最新預招僅募到「個位數」

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台大醫院CT檢查爆滿！恐是放射師不足所致 最新預招僅募到「個位數」

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
台大醫院CT檢查爆滿，恐與放射師人力不足有關。台大醫院發言人陳彥元說，目前總院放射師人力101人中缺額2人，相關檢查都在進行；但因應五月開幕的健康大樓正預召所需22名醫事放射師，現在召募情形僅個位數。圖／聯合報系資料照片
台大醫院CT檢查爆滿，恐與放射師人力不足有關。台大醫院發言人陳彥元說，目前總院放射師人力101人中缺額2人，相關檢查都在進行；但因應五月開幕的健康大樓正預召所需22名醫事放射師，現在召募情形僅個位數。圖／聯合報系資料照片

近日，台大醫院門診貼出公告，電腦斷層（CT）檢查排程說明指出，因總院檢查排程較為緊繃，總院、癌醫分院及北護分院名額已滿。外界直指，此與台大醫院放射師人力不足有關，對此，台大醫院發言人陳彥元說，目前總院放射師人力101人中缺額2人，相關檢查都仍在進行；但因應五月開幕的健康大樓正預召所需22名醫事放射師，現在僅召募到個位數，持續召募中。

關於放射師人力問題，近日於台大醫院官網上，影像醫學部正招募院聘醫事放射師22人，是否凸顯放射師人力不足。陳彥元說，官網所指22人，為因應5月即將開幕的健康大樓，因其中有2台電腦斷層、2台磁振造影，目前正在預召所需人力，現在召募情形僅個位數。

台大CT檢查壅塞，外界認為與放射師人力不足有關。醫療改革基金會執行長林雅惠說，何止放射師，包括藥師、護理師、呼吸治療師、醫檢師等，各類醫事人員都出現人力短缺，衛福部今年也將公佈醫事人力量能評估報告，但衛福部不應只有紙上作業，應從修正人力標準，否則暴增的檢驗量能只是把第一線的醫事人員推向更崩潰的邊緣。

「公立體系醫院電腦斷層（CT）檢查爆滿，完全是供需問題，更是公立醫院的痛。」放射線醫學會名譽理事、台北榮總影像醫療部主治醫師郭萬祐說，國人自我健康意識覺醒，大家都希望獲得更好的檢查、治療，導致CT檢查量能增加，且現在檢查儀器先進，檢查影像高達數百張、數千張，加上放射科人力不足，病人等待檢查時間相對延長，醫療機構無法滿足民眾的期待。

郭萬祐說，以往一位病人看診時間，約為10至15分鐘，但現在檢查影像多，看診時間長，無形增加放射人力的負擔，而如今大家追求生活品質、薪資待遇下，且公立醫院薪資彈性，不如私立醫院隨時調整，放射師更不願意到公立醫院服務。

一位不具名放射師說，現在百工百業，工時、薪資透明，以放射師來說，每天工時8小時，公立醫院薪資待遇約4萬至5萬元，如以月薪5萬元計算，合併年終等各類獎金、津貼等，年薪約為70多萬元，但私立醫院有望上看百萬，導致公立醫院招募不佳。

郭萬祐表示，目前醫療科技進步，未來判讀檢查影響可以藉由人工智慧(AI)輔助，但那是未來的願景，且須持續投入財力、物力，以建立相關建設、培養AI等，因此，目前還是處於陣痛期，仍希望AI判讀時代早一些到來。

不過，民間監督健保聯盟發言人滕西華說，醫療體系能馬上知道醫事人力不足，原因是病人會立即反應「看不到病、等不到檢查」，但現在因應人力短缺的做法就是加薪，可是效果十分有限，政府面對少子化、人力短缺問題，並沒有做好準備，建議應針對醫療等特定產業規畫策略，如延後退休年齡、退休人力再應用等，才能解決人力不足問題。

台大醫院 人力 電腦斷層 衛福部

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