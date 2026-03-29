台大醫院CT檢查竟要到金山、竹東 民團籲落實轉診 院方：預計本周定案

台大醫院門診日前公告，電腦斷層（CT）檢查排程較為緊繃，總院、癌醫分院及北護分院名額已滿，檢查地點可能調整至金山分院、竹東分院，引發外界關注。醫界、民團均認為，衛福部應落實轉診、轉檢，讓民眾盡速篩檢。衛福部表示，將協助地方衛生局統籌規畫篩檢分流，強化篩檢量能，導引公費篩檢民眾至區域及地區醫院就近受檢。台大醫院表示，與北市聯醫相關轉診及轉檢規畫，預期本周定案。

社區醫院協會理事長朱益宏表示，依衛福部統計，民國113年全台醫療院所共484台電腦斷層，其中醫學中心113台，區域醫院194台，地區醫院170台。台北市擁有電腦斷層區域醫院，包括北市聯醫、台大癌醫、三總松山、三總北投、台安醫院、振興醫院、和信醫院，北醫附醫，而擁有電腦斷層的地區醫院有台大北護分院、關渡醫院、中山醫院，中心診所、宏恩醫院、西園醫院。

朱益宏說，依健保署統計，近3年來，醫學中心門診量持續上升，自民國112年3226.8萬件，增至去年3770.2萬件，雖然醫學中心轉出患者件數逐年增加，自112年6.4萬件，去年增至10.4萬件，而就整體門診量及轉出量落差仍大，轉出占比僅2.7‰，醫學中心身負救治急重難罕患者，預期轉出患者少，但有許多穩定慢性病患仍在醫中治療也是事實。

朱益宏指出，健保署於去年實施個別醫院總額後，醫中門診量持續上升，「轉診效果並不明顯」，如今要求醫中將CT檢查者轉出可說是難上加難。台大醫院發言人陳彥元說，上周已與北市聯醫洽談轉診及轉檢規畫，本周將在開會一次，相關規畫預期本周定案，往後會再與其他合作醫院洽談相關事宜。

民間監督健保聯盟發言人滕西華說，衛福部針對肺癌不只積極推動篩檢，還給予醫院追蹤陽性個案個管費等，讓醫院願意投入篩檢，而民眾檢查需求也被誘發，導致篩檢量能暴增；另一方面，近5年來，醫療院所自費項目愈來愈多，恐排擠到健保醫療檢查。

「台大將民眾轉到竹東、金山檢查，我覺得不可思議。」滕西華說，衛福部僅呼籲民眾檢查不要前往醫學中心，但並未看見衛福部推動轉診機制，若檢驗檢查都無法轉診，又要如何談分級醫療，建議應檢討健保總額分配項目，降低醫學中心不願轉診的機會。

醫療改革基金會執行長林雅惠說，台大醫院電腦斷層檢查排程壅塞，包括院方、衛福部應找出壅塞原因，如檢查量能暴增、有無適度轉診、放射師人力短缺，及觀察有無排擠急重症患者檢查權益等，應找出原因加以解決。

衛福部長石崇良目前已要求國健署研擬轉診機制，林雅惠說，雖然癌症篩檢為國健署業務，但專業監控、分析影響因素等權責仍屬健保署，必須跨單位合作，讓民眾獲得更公平、更有效的照顧，解決CT檢查壅塞應是衛福部整體的責任。

放射線醫學會名譽理事郭萬祐說，門診病人數量多，有機會透過轉診制度，但檢查排程問題轉診無法解決，因民眾是為做更好到檢查前來醫學中心，而醫學中心又要把病人轉診，恐不被病人所接受。

國健署表示，目前肺癌篩檢服務情形以區域醫院及地區醫院服務量最多，民眾可多加利用國健署合約的區域及地區醫院進行公費篩檢。國健署也將協助地方政府衛生局統籌規劃篩檢分流，強化地方篩檢量能，導引公費篩檢民眾至區域醫院及地區醫院就近受檢。