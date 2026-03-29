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把握明天好天氣！「最強春雨鋒面來襲」北東防雷雨 清明連假雨中掃墓

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
本周兩波鋒面通過，天氣不穩定，北部與東半部需注意降雨與溫度變化。聯合報系資料照
本周兩波鋒面通過，天氣不穩定，北部與東半部需注意降雨與溫度變化。聯合報系資料照

明日天氣穩定，溫度回升，中央氣象署預報員林定宜表示，未來1周受到2波鋒面影響，明天天氣最穩定，各地多雲到晴，周二春雨首波鋒面接近，周三受鋒面影響全台有雨，周五第二波鋒面接近，清明連假的周六、周日受鋒面影響，同樣全台有雨，尤其周六的春雨鋒面較上一波大，東北部需慎防較大雨勢。

林定宜說，未來1周受到2波鋒面影響，天氣較不穩定。明（30日）天氣是本周最穩定的一天，台灣附近環境偏乾，各地為多雲到晴的好天氣，僅花東有零星短暫陣雨，午後山區受到熱對流影響有些微短暫雷陣雨。

周二（31日）鋒面接近，天氣變得不穩定，北部、東北部不定時有局部短暫陣雨或雷雨，午後各地山區有局部短暫雷震雨，其他地區為多雲到晴。

周三（4月1日）第一波鋒面通過，東北季風增強，中部以北、東北部不定時有短暫陣雨或雷雨，其他地區也有局部短暫陣雨，這天全台都會下雨；周三清晨至上午，中部以北慎防局部較大雨勢。

周四（4月2日）東北季風減弱，但整體環境水氣仍偏多，中部以北、東半部有局部短暫陣雨，南部則為多雲的天氣；周五（4月3日）第二波鋒面接近，各地為多雲到晴，午後中部以北、宜花山區有局部短暫雷陣雨。

周六、周日（4月4日、5日）沒有東北季風，但仍持續受到鋒面影響。周六鋒面較上一波強，全台有雨，其中，中部以北、東北部有短暫陣雨或雷雨，且有局部較大雨勢發生，其他地區為局部短暫陣雨；周日中部以北、東半部有局部短暫陣雨，南部為多雲天氣。

溫度部分，林定宜指出，以周三（4月1日）為分界點，周三前各地感受較熱，周三起受到鋒面接近及東北季風增強影響，溫度下降，尤其北部、東半部降溫較為明顯。

林定宜表示，明天是溫暖的西南風，各地氣溫持續回升，北部、東半部高溫28、29度，中南部高溫甚至可達32度，局部地區氣溫還會更高，中午前後紫外線偏強，而各地低溫約18至22度，中南部注意日夜溫差大。

周三起受到鋒面影響，大台北高溫降至22度，與明、後2天高溫相差6至7度，中部高溫降至29度，南部溫度變化不大，高溫略降2度。

林定宜提及，春雨多為短暫性降雨，要解決旱象較為困難，尤其春雨主要降雨範圍為中部以北，南部幾乎沒有雨，且春雨形態為一波一波，降雨有限，杯水車薪，若要全面性解決中南部缺水問題，還需等到5、6月梅雨季時，西南季風帶來的大片陣雨才有助水庫解渴。

氣象署 溫度 春雨 東北季風 清明節

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