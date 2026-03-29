太陽富國航空開航台北-富國島 結合母集團資源搶攻台灣旅遊市場

由越南太陽集團成立的太陽富國航空（Sun PhuQuoc Airways）今天開航台北-富國島航線，也是他們成立以來首條國際航線，因看好台灣旅遊市場，初期規劃每周飛航5班，透過結合太陽集團的地面資源優勢，有信心在台灣創造好成績。太陽富國航空下午在桃機舉行首航剪綵儀式，駐台北越南經濟文化辦事處代表組長黎光俊、太陽富國航空副總經理張越強等貴賓出席剪綵儀式。

太陽富國航空副總經理張越強表示，台灣是越南旅遊的重要客源市場之一，具備高度成長潛力，且雙方往來需求持續增加。2025年，台灣赴越南旅客約達120萬人次，位居主要客源市場前列，但前往富國島的直飛航線不足，導致旅客數量未充分發揮潛力，本航線的開通有助於打通交通瓶頸，促進雙向旅遊人流，並進一步帶動雙邊經貿與合作交流。

太陽富國航空台灣總代理總經理許正宜指出，越南太陽集團（Sun Group）是越南著名旅遊地產、娛樂與基礎設施開發商，去年1月21日投資成立「太陽富國航空」，目前已有8架A321及2架A320航機，預計今年底機隊達25架，台北-富國島航線每周飛航5班，使用A321neo全新航機營運，是公司繼開航越南國內7條航線後首條國際航線，也是邁向國際的重要里程碑，預計10月開航高雄-富國島航線。

許正宜說，富國島是目前越南唯一免簽證的地區，透過直飛航線約3小時50分航程，不需事先申辦電子簽證或支付簽證費用，就可享有30天免簽證停留，再結合母集團地面資源，提供旅客從天空到地面無縫接軌的服務，從啟程地載到富國島，在航空旅遊史上也是前所未見的，旅客搭乘太陽富國航空，也可獲得遊樂場、覽車、住宿等方面的折扣，有信心在油價上漲、競爭激烈的台灣旅遊市場搶得一席之地。

太陽富國航空今天開航台北-富國島航線，初期每周飛航5班，是太陽富國航空首條國際航線。記者黃仲明／攝影