快訊

傳伊朗政權內部分裂 總統與革命衛隊高層爭主導權

小草上凱道喊破8萬人！柯文哲壓軸登台 轉身向總統府吼「賴清德，我不會投降」

聽新聞
0:00 / 0:00

太陽富國航空開航台北-富國島 結合母集團資源搶攻台灣旅遊市場

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
太陽富國航空今天開航台北-富國島航線並於桃機舉行開航儀式，太陽富國航空副總經理張越強（右4）、越南駐台北經濟文化辦事處組長黎光俊（右3）、太陽富國航空台灣總代理總經理許正宜指出（左3）出席剪綵儀式。記者黃仲明／攝影
太陽富國航空今天開航台北-富國島航線並於桃機舉行開航儀式，太陽富國航空副總經理張越強（右4）、越南駐台北經濟文化辦事處組長黎光俊（右3）、太陽富國航空台灣總代理總經理許正宜指出（左3）出席剪綵儀式。記者黃仲明／攝影

越南太陽集團成立的太陽富國航空（Sun PhuQuoc Airways）今天開航台北-富國島航線，也是他們成立以來首條國際航線，因看好台灣旅遊市場，初期規劃每周飛航5班，透過結合太陽集團的地面資源優勢，有信心在台灣創造好成績。太陽富國航空下午在桃機舉行首航剪綵儀式，駐台北越南經濟文化辦事處代表組長黎光俊、太陽富國航空副總經理張越強等貴賓出席剪綵儀式。

太陽富國航空副總經理張越強表示，台灣是越南旅遊的重要客源市場之一，具備高度成長潛力，且雙方往來需求持續增加。2025年，台灣赴越南旅客約達120萬人次，位居主要客源市場前列，但前往富國島的直飛航線不足，導致旅客數量未充分發揮潛力，本航線的開通有助於打通交通瓶頸，促進雙向旅遊人流，並進一步帶動雙邊經貿與合作交流。

太陽富國航空台灣總代理總經理許正宜指出，越南太陽集團（Sun Group）是越南著名旅遊地產、娛樂與基礎設施開發商，去年1月21日投資成立「太陽富國航空」，目前已有8架A321及2架A320航機，預計今年底機隊達25架，台北-富國島航線每周飛航5班，使用A321neo全新航機營運，是公司繼開航越南國內7條航線後首條國際航線，也是邁向國際的重要里程碑，預計10月開航高雄-富國島航線。

許正宜說，富國島是目前越南唯一免簽證的地區，透過直飛航線約3小時50分航程，不需事先申辦電子簽證或支付簽證費用，就可享有30天免簽證停留，再結合母集團地面資源，提供旅客從天空到地面無縫接軌的服務，從啟程地載到富國島，在航空旅遊史上也是前所未見的，旅客搭乘太陽富國航空，也可獲得遊樂場、覽車、住宿等方面的折扣，有信心在油價上漲、競爭激烈的台灣旅遊市場搶得一席之地。

太陽富國航空今天開航台北-富國島航線，初期每周飛航5班，是太陽富國航空首條國際航線。記者黃仲明／攝影
太陽富國航空今天開航台北-富國島航線，初期每周飛航5班，是太陽富國航空首條國際航線。記者黃仲明／攝影

太陽富國航空今天開航台北-富國島航線，太陽富國航空副總經理張越強（右5）、台灣總代理總經理許正宜（右1）與首航機組員合影。記者黃仲明／攝影
太陽富國航空今天開航台北-富國島航線，太陽富國航空副總經理張越強（右5）、台灣總代理總經理許正宜（右1）與首航機組員合影。記者黃仲明／攝影

越南 富國島 台北

延伸閱讀

「大華航空」不僅曾是國內線航空公司 直升機觀光也曾造成話題！

油價飆！航空業恐減班、停飛 附加費下月起上調 牽動旅遊市場結構

油價飆 多家航空不排除減班、停飛

長榮航推限時優惠　台灣出發指定航線票價77折起

相關新聞

接生費擬大幅調升2至3倍 衛福部出手搶救產科崩跌危機

少子化衝擊醫療體系，產科首當其衝。衛福部長石崇良近日在醫學會中透露，政府正規畫大幅調升產科醫師接生給付，幅度可望達現行2至3倍，並將依偏鄉與艱困地區差異化調整，盼穩住產科醫療量能，避免「無人接生」的危機進一步擴大。

屏東規模4.7地震位置罕見為「空白區」 氣象署：未來3天留意規模4餘震

屏東來義鄉今中午11時12分發生規模4.7地震，地震深度23.3公里，最大震度3級，中央氣象署地震測報中心主任吳健富指出，本次地震為獨立事件，且發生位置罕見，為地震學所稱空白區，過去較少發生地震，未來3天需留意規模3至4的餘震。

太陽富國航空開航台北-富國島 結合母集團資源搶攻台灣旅遊市場

由越南太陽集團成立的太陽富國航空（Sun PhuQuoc Airways）今天開航台北-富國島航線，也是他們成立以來首條國際航線，因看好台灣旅遊市場，初期規劃每周飛航5班，透過結合太陽集團的地面資源優勢，有信心在台灣創造好成績。太陽富國航空下午在桃機舉行首航剪綵儀式，駐台北越南經濟文化辦事處代表組長黎光俊、太陽富國航空副總經理張越強等貴賓出席剪綵儀式。

Sony WF-1000XM6耳機開箱！實測「大師級調音」甦醒YT音樂 降噪＋環境音驚豔

Sony繼2025年推出WH-1000XM6耳罩式耳機大獲好評後，今年2026年3月推出暌違3年的入耳式耳機WF-1000XM6。聯合新聞網《科技玩家》開箱Sony WF-1000XM6（WF1000XM6）真無線降噪耳機的銀色版本，佩戴起來不僅有質感，並採用全新晶片有感降噪，和WH-1000XM6一樣音質也有「大師級調音」。

「藥師歌手」蔡佩軒重視溫和保養 呼籲「先補水後鎖水」改善皮膚乾燥

歌手蔡佩軒擁有藥師執照，非常重視臉部保養與養生，自曝以前會用「挽臉」來除毛，後來改以雷射除毛來維持完美狀態，上妝更服貼。她今日出席台灣醫用雷射光電學會舉辦的「2026春季研討會」（LMSTW Spring Symposium），分享保濕是所有保養的基礎核心，醫美科技能幫助精華深入肌底，維持明亮水嫩。

46歲確診巴金森病…他靠「打桌球」改善神經疾病 醫籲3症狀要注意

今年60歲的台灣鬱金香動作障礙關懷協會理事長潘中道，與巴金森病共處了將近15年，靠著「打桌球」提升肌肉協調、反應速度、身體靈活性，迄今維持良好的生活品質。每一次揮拍殺球，重拾年輕時的活力與感動，他笑說，「小白球的魅力讓人忘記病痛，也不再掛心對疾病的過度焦慮。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。