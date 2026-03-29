「藥師歌手」蔡佩軒重視溫和保養 呼籲「先補水後鎖水」改善皮膚乾燥

歌手蔡佩軒擁有藥師執照，非常重視臉部保養與養生，自曝以前會用「挽臉」來除毛，後來改以雷射除毛來維持完美狀態，上妝更服貼。她今日出席台灣醫用雷射光電學會舉辦的「2026春季研討會」（LMSTW Spring Symposium），分享保濕是所有保養的基礎核心，醫美科技能幫助精華深入肌底，維持明亮水嫩。

台灣醫用雷射光電學會理事長胡倩婷表示，全球醫美市場快速成長，顯示民眾對外貌及肌膚健康的重視日益提高，尤其新世代重視「自我投資」。但是醫美等於醫療，而不是美容，應重視醫療安全與品質，「2026春季研討會」匯聚國內外的臨床醫師，一同探討雷射與光電技術的最新發展與。

今年以「臨床需求與治療安全」為核心，聚焦面部過度注射（Facial Overcorrection）、育髮再生、唇部注射美學及醫美感染風險管理等關鍵議題，透過臨床案例解析，結合理論與實務經驗，呈現當前醫美領域的發展與挑戰，協助臨床醫師建立更精準、安全的治療方案。

胡倩婷指出，台灣已成為亞太區備受矚目的醫美消費熱點，台灣醫用雷射光電學會與韓國雷射醫學會簽署學術交流合作備忘錄（MOU），合作象徵雙方於學術交流的進一步深化，未來將透過更緊密的交流合作，推動雷射醫學與光電領域之整體發展，強化國際連結與學術影響力。

大會亦邀請來自韓國、澳洲與印尼的國際講者，與台灣專家分享最新研究成果與臨床經驗，透過跨國專業交流，分享第一手臨床經驗與醫美國際最新趨勢，議題包括醫美療程中皮膚感染與預防處置、眼周養膚新趨勢、光電驅動再生修復等。

胡倩婷強調，隨著醫學美容技術持續精進，臨床對於安全性與整合性治療之需求日益提升。面對醫療環境快速變遷與臨床需求日益多元，民眾也要建立正確的風險意識，選擇合格專科醫師、合法認證產品。