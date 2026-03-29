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未來一周2鋒面冷暖交替 清明連假全台有雨

中央社／ 台北29日電

氣象署今天表示，未來一周2波鋒面接力，首波4月1日影響，第2波在清明連假中段影響；影響期間，全台有雨，中部以北地區易有局部陣雨或雷雨，並有較大雨勢，連假期間感受濕涼。

交通部中央氣象署預報員林定宜告訴中央社記者，未來一周有2波鋒面通過，要注意冷暖交替變化快。明天仍然偏熱，首波鋒面3月31日接近，北部及東北部地區有局部短暫陣雨或雷雨，午後各地山區有局部短暫雷陣雨，其他地區為多雲到晴。

林定宜表示，4月1日首波鋒面通過，緊接著東北季風增強，全台有雨，中部以北及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，清晨至上午中部以北地區並有局部較大雨勢，其他地區有局部短暫陣雨；4月2日東北風減弱，水氣仍偏多，中部以北、東半部有局部短暫陣雨。

清明連假期間，林定宜指出，4月3日有另一波鋒面接近，午後中部以北地區及宜花山區有局部短暫雷陣雨；4月4日、5日鋒面影響，其中，4日同樣也是全台有雨，中部以北及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生，其他地區有短暫陣雨；5日雨勢略減，中部以北及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區是多雲。

林定宜提到，預估連假期間呈現「清明時節雨紛紛」的天氣，4月上旬仍陸續有鋒面影響，對水情不無小補，但若真的要有足量挹注，可能仍要期待梅雨季。

溫度方面，林定宜指出，明天及31日各地偏熱，各地高溫約攝氏28至33度，低溫約18至22度。

4月1日起隨著東北季風增強，北部、東北部高溫下降為22至25度，中南部變化不大，東北季風減弱後雖略有回溫，但由於降雨持續，回升幅度不大；清明連假期間，北部、東北部高溫約23至26度，其他地區變化不大。

林定宜提醒，明天、31日馬祖及金門全天，台中以北地區的清晨夜晚易有局部霧或低雲，影響能見度。

氣象署 雷雨 東北季風

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