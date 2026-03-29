快訊

準備應對「進一步升級」 美國密謀進攻…伊朗國會議長：等美軍從地面進入伊朗

上凱道為柯文哲討公道 黃國昌哽咽：做得不夠多不夠快…很愧疚

女星「如何呢、又能怎」翻唱李白爆紅 李榮浩怒撕強行侵權：你是來報仇的嗎？

聽新聞
0:00 / 0:00

「圍手術期」營養照護增肌 感染再住院風險減4成

中央社／ 台北29日電

手術不再只是躺在手術台上而已，避免手術後肌少症與營養不良風險攀升，醫界近年推廣「圍手術期」，從術前到術後精準營養增肌。研究顯示，手術感染與再住院風險減4成以上。

在傳統醫療觀念，手術被視為單一事件，然而隨著術後加速康復（ERAS）理念興起，圍手術期的整體照護日益受到重視。圍手術期營養照護，顧名思義，就是透過完善的營養照護來「包圍手術」，建議在術前至少7天開始延續至術後30天積極準備補充營養。

衛福部健保署副署長顏家瑞今天在圍手術期營養照護示範中心認證頒發記者會說，手術造成組織破壞引起發炎反應，加速肌肉流失，若無及早改善肌肉與營養補充，將會加劇術後併發症發生，ERAS強調以病人為核心的跨專業整合照護，從術前準備、術中優化到術後恢復建立管理流程。

病人若在肌肉健康不盡理想的狀態下進行手術，顏家瑞形容為像引擎缺乏保養的賽車，要進行一場高強度賽事，不僅比賽狀況會受到衝擊，還可能讓損耗加劇，未來維修的時間與成本也會大幅增加。若想要讓身體這輛賽車跑得久、跑得穩，從術前就該開始累積實力，做好萬全的暖身與整備。

台灣靜脈暨腸道營養醫學會理事長、高雄醫學大學附設中和醫院院長王照元說，若消極維持圍手術期營養照護，手術部位感染風險將會提高2.3倍，可能需要二次開刀；還會直接衝擊患者預後，30天內的再住院率、死亡率，以及手術部位感染將會激增2倍以上。

對於照護者以及醫療體系而言，還可能增加高達新台幣50萬元的支出。王照元提醒，圍手術期間補充營養應遵從「高蛋白、適量熱量」原則，避免盲目攝取高熱量食物導致脂肪堆積、甚至代謝負擔；優質蛋白質、支鏈胺基酸和HMB等精準營養配方可提升肌肉健康。

術前蛋白質每天建議攝取量為每公斤1.2公克，舉例而言，70公斤患者每天應補充84公克蛋白質。王照元表示，促進蛋白質合成，抑制肌肉流失與降低發炎反應，有望縮短住院時間29%，降低手術部位感染風險達41%，30天再住院率更大幅降低46.9%，減輕照護負擔。

台灣首次圍手術期營養照護示範中心計畫，從2025年5月起啟動，同年9月正式執行至2026年3月。王照元分享初步成果，經過至少7天術前營養介入，女性握力提升11.7%、男性提升7.7%，身體質量指數BMI平均增1.9%，肌肉與營養均改善。

王照元說，即使術後出現生理消耗，相關數值仍優於門診基準，女性與男性握力分別維持增幅8.4%與5.4%。結果顯示，提早於術前開始營養介入，可為病人建立更扎實的體能基礎。

營養 手術

延伸閱讀

長輩防跌倒必喝！ 營養師推「1飲品」：長肌肉又避開乳糖不耐

帛琉「苦瓜肝」病人 移植兒60%肝重生

健康主題館／跨越萬里的呼吸旅程…橫膈膜節律器植入 三總完成全台首例國際醫療

相關新聞

接生費擬大幅調升2至3倍 衛福部出手搶救產科崩跌危機

少子化衝擊醫療體系，產科首當其衝。衛福部長石崇良近日在醫學會中透露，政府正規畫大幅調升產科醫師接生給付，幅度可望達現行2至3倍，並將依偏鄉與艱困地區差異化調整，盼穩住產科醫療量能，避免「無人接生」的危機進一步擴大。

屏東規模4.7地震位置罕見為「空白區」 氣象署：未來3天留意規模4餘震

屏東來義鄉今中午11時12分發生規模4.7地震，地震深度23.3公里，最大震度3級，中央氣象署地震測報中心主任吳健富指出，本次地震為獨立事件，且發生位置罕見，為地震學所稱空白區，過去較少發生地震，未來3天需留意規模3至4的餘震。

46歲確診巴金森病…他靠「打桌球」改善神經疾病 醫籲3症狀要注意

今年60歲的台灣鬱金香動作障礙關懷協會理事長潘中道，與巴金森病共處了將近15年，靠著「打桌球」提升肌肉協調、反應速度、身體靈活性，迄今維持良好的生活品質。每一次揮拍殺球，重拾年輕時的活力與感動，他笑說，「小白球的魅力讓人忘記病痛，也不再掛心對疾病的過度焦慮。」

115青年節表揚146位優秀青年 救國團推「CYC+計畫」伴青年面對三挑戰

為慶祝115年青年節，救國團今於劍潭海外青年活動中心共同主持「115年全國優秀青年表揚大會」，表揚「青年獎章」10位得主及各縣市社會優秀青年代表21位、大專優秀青年代表115位，總計146位青年受獎。同時救國團將推「CYC+青年加值計畫」，透過實體交流、社區服務、社團與戶外活動，幫助青年建立穩定關係與自信，克服世代焦慮、行動動能減弱、未來不確定的3大挑戰。

屏東規模4.7地震位置過去30年未有較大地震 未來5天注意規模4.5餘震

屏東來義鄉今中午11時12分發生規模4.7地震，地震深度23.3公里，最大震度3級，中央氣象署地震測報中心科長陳達毅指出，本次地震發生位置罕見，為地震學所稱空白區，過去30年從未發生過規模4以上地震，未來3至5天需留意規模4或4.5餘震。

30歲女狂吃日本1款止痛藥 嚴重腎衰竭只能洗腎

牙醫師黃月真在threads發文分享，一名30歲出頭的女性患者，過去固定每半年回診洗牙，但因疫情中斷一段時間，再次見面時卻明顯氣色變差，不僅臉色黯沉、眼白泛黃，說話也顯得虛弱。經詢問才得知，對方已開始接受洗腎治療，讓她當場震驚不已。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。