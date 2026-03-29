「圍手術期」營養照護增肌 感染再住院風險減4成

手術不再只是躺在手術台上而已，避免手術後肌少症與營養不良風險攀升，醫界近年推廣「圍手術期」，從術前到術後精準營養增肌。研究顯示，手術感染與再住院風險減4成以上。

在傳統醫療觀念，手術被視為單一事件，然而隨著術後加速康復（ERAS）理念興起，圍手術期的整體照護日益受到重視。圍手術期營養照護，顧名思義，就是透過完善的營養照護來「包圍手術」，建議在術前至少7天開始延續至術後30天積極準備補充營養。

衛福部健保署副署長顏家瑞今天在圍手術期營養照護示範中心認證頒發記者會說，手術造成組織破壞引起發炎反應，加速肌肉流失，若無及早改善肌肉與營養補充，將會加劇術後併發症發生，ERAS強調以病人為核心的跨專業整合照護，從術前準備、術中優化到術後恢復建立管理流程。

病人若在肌肉健康不盡理想的狀態下進行手術，顏家瑞形容為像引擎缺乏保養的賽車，要進行一場高強度賽事，不僅比賽狀況會受到衝擊，還可能讓損耗加劇，未來維修的時間與成本也會大幅增加。若想要讓身體這輛賽車跑得久、跑得穩，從術前就該開始累積實力，做好萬全的暖身與整備。

台灣靜脈暨腸道營養醫學會理事長、高雄醫學大學附設中和醫院院長王照元說，若消極維持圍手術期營養照護，手術部位感染風險將會提高2.3倍，可能需要二次開刀；還會直接衝擊患者預後，30天內的再住院率、死亡率，以及手術部位感染將會激增2倍以上。

對於照護者以及醫療體系而言，還可能增加高達新台幣50萬元的支出。王照元提醒，圍手術期間補充營養應遵從「高蛋白、適量熱量」原則，避免盲目攝取高熱量食物導致脂肪堆積、甚至代謝負擔；優質蛋白質、支鏈胺基酸和HMB等精準營養配方可提升肌肉健康。

術前蛋白質每天建議攝取量為每公斤1.2公克，舉例而言，70公斤患者每天應補充84公克蛋白質。王照元表示，促進蛋白質合成，抑制肌肉流失與降低發炎反應，有望縮短住院時間29%，降低手術部位感染風險達41%，30天再住院率更大幅降低46.9%，減輕照護負擔。

台灣首次圍手術期營養照護示範中心計畫，從2025年5月起啟動，同年9月正式執行至2026年3月。王照元分享初步成果，經過至少7天術前營養介入，女性握力提升11.7%、男性提升7.7%，身體質量指數BMI平均增1.9%，肌肉與營養均改善。

王照元說，即使術後出現生理消耗，相關數值仍優於門診基準，女性與男性握力分別維持增幅8.4%與5.4%。結果顯示，提早於術前開始營養介入，可為病人建立更扎實的體能基礎。