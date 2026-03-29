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清朝台灣最大颱風！台江內海被填平變陸地 安平、赤崁從此相連

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大雨豪雨示意圖。圖／AI生成
大雨豪雨示意圖。圖／AI生成

【聚傳媒特約記者陳冠宇報導】颱風幾乎每年都有，伴隨著所有台灣人的成長。回顧清朝時期，台灣最大的颱風會是哪一場？根據中華傳播管理學會的「歷史查核計畫」報告初稿，因為當時的記載不夠精準，這個問題很難回答，但是如果以對台灣地形地貌的影響來看，可能是道光三年、西元1823年的颱風。

清朝在西元1684年開始統治台灣，官方文獻裡很少出現颱風這個名詞，而是使用颶風或是大風雨等名詞。康熙二十四年、西元1685年蔣毓英編纂的《台灣府志》，很認真想要區別颶風和颱風兩者的不同之處，這本書認為「風大而烈者，為颶；又甚者，為颱。颶常驟發，颱則有漸，颶或瞬發止，颱則常連日夜或數日而止。大約正、二、三、四月發者為颶，五、六、七、八月發者為颱。九月則北風初烈，或至接連累月，俗稱九降風。間或有颱，則驟至如春颶。船在洋中遇颶猶可為，遇颱不受也。」

簡單說，《台灣府志》認為颱風比颶風厲害，颶風是突然出現、可能突然消失，颱風則是逐漸形成、一連多日，出現的月份也不一樣。這些說法，不同於現代的定義：發生在北太平洋西部及南海的熱帶氣旋，中心風速達到每小時118公里或以上的稱為颱風；發生在北大西洋和北太平洋中部及東部的熱帶氣旋，風速每小時119公里以上的是颶風。

清朝台灣最大的颱風，從文獻來推論，很可能是道光三年、西元1823年的颱風。擔任過台灣道的姚瑩把對台灣的觀察寫成《東槎紀略》一書，裡面記載：「道光三年七月，台灣大風雨，鹿耳門內海沙驟長變為陸地。」

所謂大風雨，應該就是颱風。至於鹿耳門內海，又被稱為台江內海。鹿耳門就位於內海的出入口，這個名稱的由來，是因為「形如鹿耳，分列兩旁，中有港門，鎮鎖水口」。

前述這場颱風帶來的大雨，讓洪水挾帶泥沙，填平本來很寬廣的台江內海，本來在大海中的安平，從此與陸地上的赤崁直接相連。

十七世紀時，台南海邊地形是成群羅列的洲潟海岸，後來因為曾文溪改道等因素而日漸淤積，終於因西元1823年的颱風而消失。

嚴格說起來，西元1823年的颱風雖然因為讓內海變成陸地而在歷史留名，但只能說可能是清朝台灣最大的颱風，這是因為沒有數據或是客觀一些的資料可供比較。

就如同連景初在西元1969年撰寫的〈台灣省水災史略〉指出的：「台灣有歷史的記載，不過三百餘年，早年對於風雨災害的記述，均略而不詳。至日本據台後，在台北、台南、高雄等處設立觀候所，將氣象方有較詳細的紀錄。」

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