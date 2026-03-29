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接生費擬大幅調升2至3倍 衛福部出手搶救產科崩跌危機

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
台灣婦產科醫學會估計，今年新生兒可能跌破9萬人，短短兩年間幾近腰斬，產科經營雪上加霜。本報資料照片
台灣婦產科醫學會估計，今年新生兒可能跌破9萬人，短短兩年間幾近腰斬，產科經營雪上加霜。本報資料照片

少子化衝擊醫療體系，產科首當其衝。衛福部石崇良近日在醫學會中透露，政府正規畫大幅調升產科醫師接生給付，幅度可望達現行2至3倍，並將依偏鄉與艱困地區差異化調整，盼穩住產科醫療量能，避免「無人接生」的危機進一步擴大。

台灣婦產科醫學會今天舉行「115年度年會暨擴大學術研討會」，秘書長黃建霈指出，相關政策尚未正式拍板，但方向已相當明確。近年台灣新生兒數量急遽下滑，從過去每年約13萬人驟降至去年10.8萬人，今年更可能跌破9萬人，短短兩年間幾近腰斬，產科雪上加霜。

「全國共200多家生產相關醫療機構，去年23家關門，約占總數一成。」黃建霈說，目前全台僅剩約200多家機構提供接生服務，一旦關閉，往往難以恢復，對孕產婦就醫可近性影響甚鉅。尤其偏鄉地區，若產科資源消失，孕婦需長途奔波產檢甚至生產，將進一步降低生育意願。

醫界分析，問題核心在於「量減價未升」。當生產案例大幅減少，若單一接生給付未同步提高，醫療機構難以維持人力與設備成本，導致產科醫師流失，甚至轉向其他科別或醫療美容領域發展。

「如果只調10%或20%，幾乎沒有意義。」黃建霈直言，與日本、韓國相比，台灣接生給付長期偏低，約僅為對方三分之一。這些國家近年也因少子化衝擊，已大幅調高給付以穩住產科體系，韓國甚至出現初步回升跡象。

除了出生率，更嚴峻的是人才斷層。黃建霈說，全國每年投入婦產科訓練的住院醫師約70人，但實際能留任者僅約六至七成，甚至被認為比小兒科更為嚴峻。醫界憂心，若缺乏誘因，10年後恐難見年輕婦產科醫師，20年後更可能面臨人力斷層，屆時不排除需仰賴外籍醫師支援。

關於搶救產科崩跌危機，政策規畫將納入區域差異。衛福部未來給付調整將考量偏鄉與資源不足地區，透過提高誘因與醫學中心支援機制，維持基本產科服務網絡，避免「醫療沙漠」擴大。黃建霈強調，若無法維持基本接生量能，即使後端醫療再進步，也將失去根基，「產科是所有醫療的起點，不能讓它消失。」

此次調整不只是薪資問題，更是國家人口政策與醫療體系存續的關鍵。據了解，相關給付調整方案最快可能於今年6月後進入健保支付標準檢討程序。雖然最終調幅仍待精算，但醫界期待政府展現「有感改革」的決心，至少朝倍數調整邁進，為瀕臨崩跌的產科體系爭取一線生機。

少子化 衛福部 石崇良 醫學中心 醫學會

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