46歲確診巴金森病…他靠「打桌球」改善神經疾病 醫籲3症狀要注意

今年60歲的台灣鬱金香動作障礙關懷協會理事長潘中道，與巴金森病共處了將近15年，靠著「打桌球」提升肌肉協調、反應速度、身體靈活性，迄今維持良好的生活品質。每一次揮拍殺球，重拾年輕時的活力與感動，他笑說，「小白球的魅力讓人忘記病痛，也不再掛心對疾病的過度焦慮。」

潘中道回憶發病時的各種異狀，包括脖子好像有一股力量往後拉，常常仰著頭，像是用鼻孔看人；用餐手持杯麵卻感覺無法握緊，整碗麵好像快掉了。種種力不從心的感覺，看遍骨科、復健科，2年後轉至神經內科才確診為巴金森病，那年他46歲，任教於國立大學。

「罹病難免有沮喪、恐慌、焦慮等情緒，但如果認定這疾病是絕症，人生就絕望了。」潘中道說，小學曾經打過桌球，中年再次拿起球拍與病友們在球場上競技，面對病痛的過程變得更加有力量。他透過全方位復健，包括DBS手術，有效控制這個疾病的肢體症狀，心情也變得開朗。

4月11日為「世界巴金森日」，台灣鬱金香動作障礙關懷協會今日舉辦「第三屆全國巴金森病友桌球錦標賽」，這場為病友打造體育盛事，建立起充滿希望及相互扶持的社群，鼓勵病友恢復正常生活與社交。潘中道強調，打桌球可以幫助鍛鍊肌肉、提高協調性、促進神經傳導功能，並能鍛鍊核心肌群與靈活性。

台灣鬱金香動作障礙關懷協會創會理事長、花蓮慈濟醫院功能神經外科主任陳新源表示，巴金森病是一種可長達30年的神經退化性疾病，病程雖然緩慢，但早期治療能顯著改善生活品質，例如透過藥物、復健、規律運動等，患者能維持多年正常生活。

陳新源指出，巴金森病的典型症狀為「手抖、動作慢、步態不穩」，有些患者在病發前會有長期便秘、失眠、惡夢、嗅覺降低等「非動作症狀」等早期警訊。這些症狀可能在運動功能受損前的5至10年出現，建議至神經內科就診，搭配飲食調整、規律作息來改善生活品質。

陳新源說，民眾常對巴金森病認識不足而延誤治療，甚至有些人誤以為是老化現象，直到嚴重影響生活才就醫。巴金森病平均發病年齡為60歲左右，若此之前發病，稱之為「早發性巴金森氏症」，通常可藉由藥物控制、積極復健及適當照護維持長年與疾病共存。

「病友走出診間後，需要自我接納。」陳新源強調，協會多年來舉辦講座、音樂會、舞蹈歌唱、健走郊遊與復健課程等各式活動，希望改善病友症狀。除了延緩病程，民眾也要多加注意慢性病控制，三高會增加血管性巴金森病的風險，或加重腦部退化。而巴金森病友若患有三高，則會增加失智、中風等共病風險。

台灣鬱金香動作障礙關懷協會今日舉辦「第三屆全國巴金森病友桌球錦標賽」。記者廖靜清／攝影