115青年節表揚146位優秀青年 救國團推「CYC+計畫」伴青年面對三挑戰

為慶祝115年青年節，救國團今於劍潭海外青年活動中心共同主持「115年全國優秀青年表揚大會」，表揚「青年獎章」10位得主及各縣市社會優秀青年代表21位、大專優秀青年代表115位，總計146位青年受獎。同時救國團將推「CYC+青年加值計畫」，透過實體交流、社區服務、社團與戶外活動，幫助青年建立穩定關係與自信，克服世代焦慮、行動動能減弱、未來不確定的3大挑戰。

救國團自民國45年起舉辦青年獎章和社會及大專優秀青年的選拔，目的在透過表揚鼓勵青年自我實現，並成為推動社會國家向上提升的中堅力量。

教育部前部長楊朝祥前致詞時表示，在場優秀青年代表都是支持國家未來的棟樑之材，並且祝福大家在未來的人生旅途上有更多更好更棒的發展；教育部前部長吳清基也勉勵青年們再接再厲，面對挫折時永不放棄勇敢跨越，為國家也為人群創造更美好的未來。

救國團主任葛永光致詞時指出，當代青年正處於高度變動與不確定的時代，且面臨3項結構性挑戰，首先是「焦慮的世代」，在升學、就業、房價與社群比較等多重壓力下，許多年輕人即使努力仍感不安。其次是「行動動能減弱」，部分青年對傳統成功路徑產生懷疑，躺平或低慾望其實反映長期挫折後的自我保護，也凸顯社會缺乏讓青年參與與實現自我的機會。最後是「未來不確定」，AI與科技快速改變產業結構，使青年對未來能力需求與方向產生迷惘，過去的成功模式已難以因應。

葛永光表示，面對上述挑戰，救國團提出3項方向，一是打造「不焦慮的青年世代」，透過心理支持與社會連結，協助青年建立穩定內在；二是重建「青年行動力」，藉由探索平台、志工服務與公共參與，重新連結社會；三是實現「青年有未來」，強化跨域能力、創新實踐與終身學習，提升面對變局的韌性，同時呼籲政府與社會，青年政策應跨部門整合教育、文化與產業資源，建立完整支持系統。

為回應新時代挑戰，救國團將推動「CYC+青年加值計畫」，核心理念是陪伴青年回到真實世界，透過實體交流、社區服務、社團與戶外活動，幫助青年建立穩定關係與自信，並強化面對面溝通與團隊合作能力。同時結合心理輔導資源，提供支持系統，陪伴青年面對壓力。