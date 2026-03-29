屏東規模4.7地震位置過去30年未有較大地震 未來5天注意規模4.5餘震

屏東來義鄉今中午11時12分發生規模4.7地震，地震深度23.3公里，最大震度3級，中央氣象署地震測報中心科長陳達毅指出，本次地震發生位置罕見，為地震學所稱空白區，過去30年從未發生過規模4以上地震，未來3至5天需留意規模4或4.5餘震。

中央氣象署發布第29號顯著有感地震報告，屏東來義鄉今中午11時12分發生規模4.7地震，地震深度23.3公里。各地最大震度為屏東3級，高雄、台東、台南、嘉縣2級，嘉市、南投、彰化、雲林、台中1級。

陳達毅說，此次地震主因為菲律賓海板塊及歐亞板塊相互碰撞之下，其應力對台灣斷層構造所造成的能量釋放。此次地震發生地區介於山與陸地之間，接近潮州斷層系統。

陳達毅表示，回顧此次地震發生地區周邊過去30年的地震紀錄可見，發生地震的次數不多，規模4至5之間地震僅17次，規模都不大。

陳達毅指出，相較於潮州斷層帶的北段或南段都發生過數次規模4以上地震，此次地震發生地點「過去30年來沒有發生過規模4以上地震」，因此為地震空白區，但這對該地區能量釋放是有幫助的；陳達毅提醒，未來3至5天需留意規模4或4.5地震。