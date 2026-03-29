生育率寒冬衝擊產科機構 醫界籲提高接生費

台灣面臨生育率寒冬，醫界估今年新生兒數量剩8萬至9萬人，婦產科醫學會統計，全台提供接生服務醫療機構去年逾1成倒閉，擔憂20年後產科醫師絕跡，呼籲衛福部提升接生費。

根據內政部統計，台灣新生兒數自2016年起逐年下降，2022年至2024年呈下滑趨勢，但仍有13萬餘人，直到2025年僅剩10萬餘人，連續10年下降、再創新低。台灣婦產科醫學會今天舉行115年度年會暨擴大學術研討會，秘書長黃建霈在接受媒體聯訪時談到這個問題。

黃建霈說，台灣每年出生人數已從13萬人降至約10萬人，生育率呈現跳水式下滑，去年生育率已相當低，今年前3個月更再下降3成，預估今年新生兒數量恐剩8萬至9萬人，面對出生率寒冬，全台約有200家提供接生服務的醫療院所，光是去年就已有23家撐不下去而關閉。

黃建霈表示，產科住院醫師每年約70名，今年招募率僅約6成，甚至低於小兒科。若情況持續，台灣20年後產科醫師恐絕跡，甚至需要引進國外醫師，或出現民眾赴海外生產的情況，「搶救少子女化應該先救產科醫師」。

黃建霈說，產檢可近性是影響婦女生產意願之一，如果熟悉的可接生醫療機構或婦產科醫師不再營業，婦女可能會更加不願意生育，尤其偏鄉地區若缺乏就近產檢與生產的資源，孕婦須長途跋涉，將進一步降低生育意願，提高醫療可近性相當關鍵。

黃建霈表示，當接生待遇與其他國家落差過大，影響醫師留任意願，反之，政府在提高接生費後，許多原本熟識的醫師願意繼續執業，進而提升女性生育意願，以韓國為例，因近年提高接生費，成為使生育率出現由下降轉為回升的趨勢的原因之一。

黃建霈說，台灣的國內生產毛額（GDP）其實已超越日韓，但韓國與日本的接生費約為台灣的3倍以上，所幸衛福部正研擬提高接生費用，接生費至少應提高至2倍，「3倍也不過分」，這將成為穩定產科醫師信心的重要措施，讓原本考慮關門的接生機構願意繼續堅持下去。