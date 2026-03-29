30歲女狂吃日本1款止痛藥 嚴重腎衰竭只能洗腎

牙醫師黃月真在threads發文分享，一名30歲出頭的女性患者，過去固定每半年回診洗牙，但因疫情中斷一段時間，再次見面時卻明顯氣色變差，不僅臉色黯沉、眼白泛黃，說話也顯得虛弱。經詢問才得知，對方已開始接受洗腎治療，讓她當場震驚不已。

進一步了解後發現，該名患者在疫情期間身體不適，卻未就醫，而是長期自行服用從日本購買的EVE止痛藥緩解症狀，甚至吃到藥效幾乎消失才就診。未料此時腎功能已嚴重受損，只能仰賴洗腎維持生活。

貼文曝光後，引發醫界關注。大腸直腸外科醫師何建霖也在底下留言提醒，EVE等止痛藥含有非類固醇抗發炎藥（NSAID），若長期濫用，除了可能造成腎臟損傷外，也會增加胃發炎與潰瘍風險，甚至提高心肌梗塞與中風等嚴重心血管事件機率。

何建霖指出，這類藥物在短期使用下確實具有良好止痛效果，但不應長期當作「保養品」服用，尤其有心血管疾病、胃潰瘍病史、慢性腎病或年長族群，更應避免使用。若有止痛需求，建議諮詢醫師，選擇如普拿疼等相對安全的替代藥物。